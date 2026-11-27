Tras la aprobación del decreto de la Junta Departamental de Montevideo que prohíbe a los taxis trabajar en las aplicaciones de transporte, Uber anunció este viernes que reevaluará su operación en Uruguay y que solicitó formalmente reuniones con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

"La decisión de la Junta Departamental de Montevideo nos deja sin otra opción que reevaluar nuestra operación en Uruguay . La acumulación y superposición de regulaciones desactualizadas hace difícil ver un camino claro para sostener una operación viable en el país ", señaló la multinacional en su posicionamiento oficial.

La empresa cuestionó así la decisión del legislativo departamental, que este jueves aprobó el decreto que impedirá a partir del 1° de enero de 2027 que los taxis operen a través de aplicaciones de transporte privado.

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Según datos proporcionados anteriormente por Uber a El Observador, uno de cada tres viajes que se realizan a través de la plataforma es en taxi .

Uber lamentó entrar en una "etapa de incertidumbre"

La multinacional reivindicó su trayectoria de más de una década en el mercado uruguayo y manifestó su preocupación por el futuro de su actividad en el país.

"Durante más de diez años hemos demostrado nuestro compromiso y voluntad de ser parte del futuro de Uruguay. Lamentamos entrar en esta etapa de incertidumbre. Sabemos que no es el deseo de nadie en la comunidad de usuarios ni de los socios conductores y taxistas que eligen manejar con Uber", expresó.

Si bien la compañía no anunció su salida de Uruguay, puso en duda la viabilidad de su operación bajo las actuales condiciones regulatorias.

Cabify pidió a Bergara que observe el decreto

El pronunciamiento de Uber se suma al de Cabify, que este viernes presentó una nota ante el intendente de Montevideo en la que le solicitó que haga uso de las facultades que le confiere la Constitución para observar el decreto y devolverlo a la Junta Departamental.

Cabify sostuvo que la medida es contraria a la Ley de Defensa de la Competencia, limita las oportunidades de generar ingresos de más de 1.000 taxistas que utilizan aplicaciones y restringe la libertad de elección de los pasajeros.

"En lugar de regular esa convivencia, se optó por prohibirla, limitando la competencia en el mercado", cuestionó la empresa, que también anunció que continuará adelante con las acciones legales que correspondan.

El decreto, impulsado por el edil del MPP Gonzalo Sánchez, generó divisiones tanto en el oficialismo como en la oposición y fue aprobado pese a la posición contraria que había manifestado el propio Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo.