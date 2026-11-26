El Ministerio de Industria busca alternativas para cumplir con la demanda de energía de los autos eléctricos . Algunas de las ideas son utilizar un centro de carga de Cutcsa, aprovechar de una manera más eficiente los estacionamientos de los shoppings e instalar cargadores en estaciones de servicio de Ancap .

La titular de Industria, Fernanda Cardona , se tomó más de una hora para exponer las acciones que lleva adelante el ministerio durante un almuerzo empresarial que se efectuó ayer. Uno de los temas elegidos fue la movilidad eléctrica y las alternativas que se manejan para atender la demanda de energía ante el crecimiento del segmento de vehículos eléctricos en el parque automotor. “ El 80% de las personas que tienen vehículos eléctricos cargan en sus casas ”, dijo Cardona. Luego admitió que el 20% restante necesita una planificación estratégica para conseguir opciones de carga que sean seguras y accesibles.

Actualmente , UTE tiene 553 puntos de carga, de los cuales 338 son de corriente continua. La intención es terminar el año con 300 adicionales y contar con 1.000 al cierre de 2027 .

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“Se nos viene la temporada, es una preocupación y ocupación del presidente, y trabajamos en un proyecto para que sea una garantía para la gente que optó por este tipo de vehículos”, dijo la ministra.

En ese escenario, el Ministerio de Industria firmará a mediados de diciembre un acuerdo de entendimiento con Cutcsa que habilitará el uso de los centros de carga que la empresa tiene en la Planta José Añón, ubicada en la Avenida José Pedro Varela. Esa planta es una de las principales terminales y bases operativas de la compañía y funciona como centro de recarga de los ómnibus eléctricos que componen la flota.

“Esto nos permite un uso inteligente de una infraestructura que Cutcsa tiene disponible y que utiliza sobre todo en la noche”, expresó Cardona. En este caso es aprovechar el lugar para que vecinos de la zona recarguen las baterías de los autos eléctricos.

Ministra Fernanda Cardona Leonardo Carreño / FocoUy

Otra propuesta que avanza involucra a los shoppings y la idea es habilitar la utilización de los puntos de carga de los estacionamientos en horario nocturno. “Esto es al revés de lo que va a pasar en Cutcsa, porque se dispondrá de la carga luego del cierre de los centros comerciales”, explicó la ministra.

Por último, Cardona informó sobre un convenio que fue aprobado la semana pasada por los directorios de UTE y Ducsa. “Se trata de un despliegue conjunto de la red de cargas de estaciones de servicio de Ancap que se encuentran en puntos estratégicos, para plantear opciones también pensando en la temporada”, comentó.

La jerarca indicó que intercambia propuestas con la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) con el objetivo de ampliar la iniciativa. La gremial ha sido crítica con la posición adoptada por UTE sobre la instalación de puntos de carga al argumentar que actualmente no existen las condiciones necesarias para que los estacioneros puedan incorporarse al negocio de la recarga eléctrica.

Días atrás, el gerente general de Unvenu, Federico de Castro, señaló en entrevista con el programa Todo Un Tema (TUT) del streaming de El Observador que uno de los principales obstáculos es la incertidumbre sobre la inversión que deberían realizar para instalar cargadores y llevar la potencia necesarias hasta sus comercios.

El representante de Unvenu también planteó que el estacionero debería comprarle la energía a UTE para luego competir con los puestos públicos de carga de la propia empresa estatal.

“Sé que la gente de Unvenu está trabajando con el tema, nos ha planteado opciones, se está trabajando con UTE. Ojalá, en breve, podamos hacer lo mismo con Unvenu para el resto de las estaciones”, se limitó a decir Cardona.

“Sabemos que el avance de la movilidad eléctrica va a reducir gradualmente el consumo interno de combustibles fósiles y eso tenemos que trabajarlo; por supuesto que lo estamos haciendo”, concluyó.