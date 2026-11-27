De lunes a viernes, Lorena Paola Roqueta Aguirre llevaba la rutina de una joven del interior que buscaba abrirse camino en la capital. Trabajaba como administrativa en la oficina de información de la Intendencia de Colonia en las Torres del Gaucho y cursaba tercer año de abogacía en la Universidad Católica. Los fines de semana, en cambio, viajaba en ómnibus hasta Tarariras para cuidar sus perros y sostener el hogar familiar junto a su pareja y su hermano menor.

Según surge del expediente judicial, al que accedió El Observador, en uno de esos viajes rutinarios, a mediados de 2012, entre la ropa sucia para lavar que su novio le daba en un bolso negro, comenzó a trasladar la droga que abastecía el negocio clandestino que habían montado los dos hombres en su propia casa.

La trama quedó al descubierto tras una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas de Colonia, encabezada por el comisario Pablo Lotito, actual director de Investigaciones de la Policía Nacional. A partir de una denuncia anónima que alertaba sobre el funcionamiento de una boca de venta de cocaína y marihuana frente a la cancha de Plaza, en Tarariras, en agosto de 2012 la policía le pidió a la entonces jueza de Colonia, Virginia Ginares, interceptar los teléfonos y realizar seguimientos para reconstruir la operativa familiar.

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Cuando fueron detenidos Roqueta, su hermano y su novio confesaron lo que hacían con algunos matices sobre la participación de ella. El novio dijo que compraba la cocaína y marihuana en Montevideo por unos $6.000 (en su primera declaración dijo $ 16.000 y luego se rectificó), la trasladaba a Tarariras en el ómnibus de línea que tomaba de la empresa Chadre los viernes por la noche y, junto a su cuñado —consumidor desde los 13 años—, la fraccionaba y comercializaba entre conocidos de la localidad durante el fin de semana. Sobre el rol de ella, dijo que "se imaginaba" que lo que "le mandaba era droga y fue varias veces". El hermano en tanto dijo que Roqueta no sabía "nada de esto". "Si se entera, me echa".

En un segundo interrogatorio el novio afirmó que un año atrás Roqueta lo había encontrado hablando con su cuñado y tuvieron "que explicar". "De ese tiempo a ahora no sabe que yo vendiera. En ese momento a él lo echo y a mí casi me deja".

Ante la policía ella admitió que "sospechaba que vendían droga por los movimientos de la casa y la gente que venía". "En su momento discutí con Andrés por eso, porque está peleando para que mi hermano no se drogara y estaban haciendo lo contrario. Había veces que no teníamos plata y Andrés aparecía con plata".

El mensaje incriminatorio: "Tengo que cortar esto"

De las vigilancias y escuchas en setiembre de 2012, los investigadores comprobaron que los sábados en que el novio no podía viajar por su descanso rotativo en el almacén mayorista donde trabajaba, era ella quien asumía el traslado de la droga.

El 21 de setiembre, la Policía interceptó una conversación clave entre la pareja antes de que ella abordara el ómnibus: “Tengo que cortar esto”, le dijo Roqueta a su novio. "Ya tengo, andá a fijarte en la bolsa que hay uno cortado", respondió él, indicándole además dónde estaba el resto del cargamento: "Está en el bolso negro en el living". "Es lo primero que quiero poner", replicó ella.

En su parte informativo dirigido al juzgado, el comisario Lotito afirmó que el "tenor" de la conversación llevaba a "presumir" que estaban hablando de "estupefacientes".

Horas más tarde, los efectivos la observaron descender en la radial de Tarariras e ingresar a su domicilio con ese mismo bolso.

El operativo culminó el viernes 5 de octubre de 2012 por la noche, cuando la Policía detuvo al joven al bajar del ómnibus en Tarariras con 322,5 gramos de marihuana envueltos en papel film, 7,2 gramos de cocaína, una balanza digital portátil y un cuaderno con anotaciones de precios y ventas bajo las letras "V" (verde) y "P" (papel). La primera era para identificar la marihuana y la segunda para la cocaína.

Al día siguiente, Roqueta fue detenida en Montevideo, a quien se le incautaron US$ 1.115 en efectivo más otros $ 8.031, varios chips de telefonía celular de las tres compañías que operan en el país, recibos de giros, la factura de compra de la balanza, recortes de nylon y cinta de embalar marrón.

"Había que seguir porque si no, no podíamos pagar las cuentas"

Ante la sede judicial el 7 de octubre de 2012, Roqueta —que dijo no ser consumidora— intentó explicar cómo pasó de rechazar las adicciones de su hermano a convertirse en una pieza logística del negocio. Relató que un año atrás había echado a su hermano de la vivienda por su consumo y que la historia familiar estaba marcada por el desarraigo y las pérdidas: su padre, alcohólico y violento, murió de cáncer y su madre falleció mientras esperaba un trasplante renal, haciéndole prometer que cuidaría de su hermano.

Según declaró ante la jueza, empezó a sospechar cuando notó movimientos inusuales en la casa de Tarariras y salidas frecuentes de su pareja con su hermano. Al confrontar a su novio, este le confesó que vendían droga para afrontar las deudas del hogar, los alquileres y las cuotas de los estudios universitarios de ambos.

“Me dijo que él no veía otra forma de estudiar porque estábamos muy tapados en cuentas y que iba a ser solo por un tiempo hasta que pudiéramos salir de los créditos que habíamos sacado”, declaró Roqueta entre lágrimas, que en varias ocasiones tuvo que interrumpir su relato porque estaba llorando.

La joven admitió que aceptó transportar la marihuana "quizás cuatro veces en tres meses" porque su novio no podía viajar. “Viajé sola con marihuana en el bolso. Corría el riesgo porque los fines de semana Andrés no podía venir y había que seguir porque si no, no podíamos pagar las cuentas. Él me daba preparado y yo lo traía en un bolsito negro que él tenía”, reconoció en su interrogatorio policial.

Sobre el vínculo que la llevó a involucrarse: “Cualquiera de los dos son excelentes personas, pero mi hermano entró en eso por necesidad de consumo y Andrés por ayudarme para poder estudiar”.

Las mentiras

Tras el triunfo aplastante de Roqueta a la lista oficialista del Pit-Cnt en las elecciones del domingo, El Observador tomó conocimiento de que había sido procesada en 2012 por transporte de drogas. Tras confirmar la noticia en la noche del lunes, sin tener la certeza de si había sido condenada, se consultó a Roqueta, quien respondió que estaba con gente y no podía hablar. Ante la insistencia sobre la necesidad de obtener su versión, pidió que se le hiciera la consulta por Whatsapp. Respondió que habia sido sobreseída y que el delito se había extinguido.

El martes, horas después de publicada la noticia en El Observador el periodista Ignacio Álvarez informó que habia sido condenada y publicó una ficha interna de la Defensoría de Oficio Departamental de Colonia, del 24 de julio de 2014 que declaraba "extinguido el delito", cancelando las cauciones, decretando la libertad definitiva. Por esas horas en entrevista con Montevideo Portal, la directora electa en el BPS confirmó que existió una sentencia en su contra. "Me condenaron, cumplí la sentencia que eran tareas comunitarias y terminaron extinguiendo el delito", declaró.

Este jueves reconoció que se equivocó al dar distintas versiones. "Fue un error específico en decir se extinguió el delito, puse sobreseída", dijo Roqueta con el streaming En Clave de El País. En esa entrevista, Roqueta volvió a "equivocarse", ya que dijo que a ella la habían condenado po el transporte que hacía su pareja. "Muchas veces viajó conmigo a Colonia, y el en su equipaje llevaba droga, es algo que lo ataron conmigo".

El expediente judicial demuestra otra cosa.

Un informe que la entonces Oficina Supervisora de la Libertad Asistida (OSLA) elevó a la jueza después del procesamiento, indicaba: "No asume su participación (en el delito), reconoce que en determinado momento tuvo conocimiento de la situación, pero creyó cuando le dijeron que ya no la harían más. Asimismo manifiesta que es difícil pretender que ella, en esa oportunidad, denunciara a su hermano y a su pareja".

La condena: "Un grupo de personas dedicadas a la venta de sustancias estupefacientes"

Tras ser procesada sin prisión en octubre de 2012 mientras su pareja y su hermano eran enviados a la cárcel, el caso llegó a sentencia definitiva el 19 de mayo de 2014. La jueza letrada de Colonia, Virginia Ginares, acogió el pedido de la entonces fiscal departamental Darviña Viera y condenó al hermano y al novio de Roqueta como autores de un delito continuado de negociación de estupefacientes, y a Lorena como autora de un delito continuado de transporte de estupefacientes, imponiéndoles a los tres una pena de 22 meses de prisión.

En su fallo, la magistrada afirmó que de las escuchas resulta "la existencia de un grupo de personas dedicadas a la venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Tarariras, básicamente funcionando los fines de semana".

Desechó el argumento de la defensa pública —ejercida por el abogado Rafael Bonilla— respecto a que los US$ 1.115 incautados a Roqueta provenían del cobro de un alquiler familiar y de la venta de rifas para los estudios de la joven.

Al declarar la joven había explicado que el dinero lo tenía porque cobraba $4.500 de un alquiler y vendía unas rifas. Además explicó que ganaba un suledo de $15.000, su novio ganaba $17.000, pagaban $8.500 de alquiler, $5.000 de la universidad de lla y $5.500 de la de él.

Sin embargo, para la jueza Ginares, ese dinero resultaba “compatible con el giro 'empresarial' de los tres encausados, quienes se mantenían a sí mismos, tenían dos casas, alquiler, estudios universitarios, traslados entre las dos ciudades de residencia, además de los gastos normales de supervivencia”. Con ese argumento dispuso su decomiso al considerar “incuestionable su vinculación con la negociación y suministro imputados”.

Al momento de fijar el castigo, la jueza computó a favor de los tres la confesión y la primariedad absoluta —sumando la buena conducta anterior en el caso de los hermanos Roqueta— y calificó la pena de 22 meses como un “guarismo que se considera benigno dadas las circunstancias que rodean los hechos de este núcleo familiar”.

Sin embargo, el destino procesal de la estudiante de Derecho fue distinto al de su pareja y su hermano. Dado que Roqueta había sido procesada sin prisión y había cumplido satisfactoriamente las medidas sustitutivas impuestas, la jueza Ginares le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena, evitando que pisara la cárcel bajo la condición de someterse a vigilancia policial y no volver a delinquir.

Como informó El Observador la jueza le impuso que realizara servicios comunitarios en un organismo público de la localidad de Tarariras con una carga semanal de 6 horas durante 90 días. Sin embargo, su defensa pidió que cumpliera las medidas en Montevideo para que no se viera afectado su empleo y finalmente realizó las tareas en un centro de salud de Carrasco.

La ley 17.726 establecía para los primarios con pena de prisión la suspensión condicional de la pena. Por lo que se entiende que en el plazo de ese mismo año, la defensa haya planteado la extinción del delito y se le concediera el 31 de julio.

Por esa situación desde ese momento y hasta ahora Roqueta es considerada primaria, sin antecedentes.