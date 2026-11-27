Palmeiras y Estudiantes de La Plata se medirán este sábado desde la hora 17 en el Estadio Centenario por la final de la edición 2026 de la Copa Libertadores de América.
¿Cuándo juegan Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores?
El partido se disputa este sábado 28 de noviembre.
¿A qué hora juegan Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores?
El pitazo inicial está programado para la hora 17. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente:
- Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: 17 horas.
- Bolivia y Venezuela: 16 horas.
- Colombia, Ecuador y Perú: 15 horas.
¿Dónde ver en vivo Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores?
Los derechos de transmisión televisiva de la Copa Libertadores para el territorio sudamericano pertenecen a ESPN. Por lo tanto, el partido se puede ver en vivo a través de los canales de ESPN . Asimismo, el encuentro está disponible de forma online mediante la plataforma de streaming Disney+, la cual requiere suscripción previa.