Estudiantes vs Palmeiras por la final de la Copa Libertadores

Palmeiras y Estudiantes de La Plata se medirán este sábado desde la hora 17 en el Estadio Centenario por la final de la edición 2026 de la Copa Libertadores de América.

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¿Cuándo juegan Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores? El partido se disputa este sábado 28 de noviembre.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores? El pitazo inicial está programado para la hora 17. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente: