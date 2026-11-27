A días del inicio del verano 2026 , influencers argentinos de economía y negocios e integrantes del programa de streaming Chango cuestionaron los "elevados" precios de Punta del Este y José Ignacio al calcular cuánto costaría pasar las vacaciones de verano y Año Nuevo en Uruguay .

El episodio tuvo lugar durante la emisión del miércoles 18 en una charla sobre una hipotética escapada de cuatro días al principal balneario del país. Durante la conversación, en tono irónico, estimaron que sólo una quincena en el hotel Conrad podría costar 500.000 dólares, mientras que alquilar un departamento en Manantiales durante cuatro o cinco noches rondaría los 100.000 dólares.

La conversación incluyó también estimaciones de gastos de transporte, compras en supermercados, restaurantes y actividades recreativas. Sin embargo, una de las frases polémicas fue "Manantiales es una grasada", a la que le siguieron bromas sobre el nivel de exclusividad de los destinos nacionales.

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El llamativo abordaje sobre los precios en Uruguay tuvo lugar en la emisión de Chango , programa de streaming integrado por los influencers argentinos Beltrán Briones, Joaco Vázquez Blanco, Marcos Calatrava, Tomás Zemborain, Salvador Posse y Gastón Balatti .

La conversación comenzó con la posibilidad de viajar al país durante la última semana de diciembre con un automóvil a bordo de Buquebus. Uno de los participantes calculó que el traslado en primera clase, con el vehículo incluido, podía costar US$ 15.000.

A ese importe sumaron los consumos durante la travesía. Uno de ellos contó que había pagado entre US$ 300 y US$ 500 por comer un wrap de pollo y tomar un café en el bar del barco.

En la misma línea, analizaron las alternativas de alojamiento. Al hablar de una estadía de 14 días en el hotel Conrad, uno de los integrantes estimó un presupuesto de US$ 500.000, con desayuno incluido. Para una escapada más corta, de cuatro o cinco noches en Manantiales, calcularon US$ 100.000.

Streaming Chango Laca Stream (YouTube)

La charla pasó más tarde a José Ignacio, donde mencionaron el alquiler de una casa en el exclusivo complejo Club de Mar por US$ 200.000 durante una semana. También bromearon sobre los códigos de vestimenta del lugar y el precio de la ropa necesaria para ingresar.

En ese contexto, hicieron referencia a una camisa de lino cuyo valor estimaron en US$ 3.500, "sin impuestos".

Los gastos de supermercado también formaron parte de la cuenta. Al imaginar una estadía de cuatro días para seis amigos, calcularon unos US$ 50.000 para comprar carne para un asado, yerba y otros productos en Tienda Inglesa.

"Hasta acá la estamos pasando mal todavía, ¿viste? No pudimos empezar a disfrutar", ironizó uno de los participantes al repasar los gastos acumulados.

@lahuella.parador (Instagram)

La gastronomía y las fiestas de Año Nuevo fueron otros de los puntos de la conversación. Sobre el restaurante y parador La Huella, en José Ignacio, señalaron que para conseguir una reserva en los días previos a la celebración habría que organizarse con aproximadamente un año de anticipación. En ese caso, mencionaron un supuesto gasto de US$ 80.000 por persona, sin propina.

También nombraron las fiestas Banana, La Box y Summer, para las que calcularon unos US$ 75.000 por cuatro noches. A su vez, uno de los integrantes, que contó que juega al golf, preguntó por el valor del green fee en el Cantegril Country Club y recibió como respuesta una cifra de US$ 14.000.

El cierre llegó con una comparación sobre el precio de los combustibles. Aunque reconocieron que la nafta uruguaya es cara, uno de ellos ironizó sobre el costo de llenar el tanque y otro respondió que convenía cruzar la frontera, cargar combustible y regresar a Buenos Aires.