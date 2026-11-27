La Unión Europea (UE) establece una serie de condiciones que deben cumplir los viajeros extracomunitarios para ingresar al espacio Schengen , entre ellas uno específico referido a la antigüedad y la vigencia del pasaporte .

La disposición alcanza a los ciudadanos que se trasladen por turismo o negocios, pudiendo generar así inconvenientes imprevistos, incluso cuando el documento todavía no haya vencido.

La primera condición implica que el documento no puede haber sido expedido hace más de una década. Es decir, aunque la fecha de vencimiento impresa en el pasaporte sea posterior, si fue emitido hace más de 10 años al momento de ingresar, no cumplirá con las exigencias para cruzar las fronteras del espacio Schengen .

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El segundo requisito establece que la vigencia debe extenderse, como mínimo, tres meses después de la fecha prevista de salida.

Las disposiciones están contempladas en el artículo 6 del Código de Fronteras Schengen, que regula las condiciones de ingreso de ciudadanos de países que no pertenecen a la UE.

Requisitos de pasaporte, de entrada y de visado Europa.eu/

La normativa se aplica en los 29 países que integran el espacio Schengen, entre ellos España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Países Bajos y Suiza.

¿Cuáles son los requisitos que exige Europa a los viajeros uruguayos?

Los ciudadanos uruguayos pueden ingresar al espacio Schengen sin necesidad de tramitar una visa para realizar viajes turísticos de hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días. Sin embargo, al llegar a destino, los funcionarios de frontera pueden solicitar documentación adicional para comprobar el motivo y las condiciones de la estadía.

Entre los documentos que pueden requerir se encuentran las reservas de alojamiento, una carta de invitación, un seguro médico y el pasaje de regreso. También pueden verificar que el viajero cuente con medios económicos suficientes para cubrir los gastos durante su permanencia.

¿Qué se sabe del ETIAS para viajar a Europa?

La UE implementará en 2027 el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), un permiso electrónico que deberán tramitar los uruguayos y otros viajeros de países que actualmente pueden ingresar al espacio Schengen sin visa.

La autorización no reemplazará al pasaporte, sino que será un requisito adicional para realizar viajes de corta duración. El sistema permitirá evaluar a los visitantes antes de su llegada y complementar los controles migratorios que ya se aplican en las fronteras europeas.