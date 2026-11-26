El sitio web Japanese Luck Calendar publicó el Calendario japonés de la suerte para 2027 , un ranking que ordena las 366 fechas de nacimiento del año según la fortuna que les asigna, desde las que ocupan los primeros puestos hasta las que aparecen al final de la clasificación.

La lista incluye el 29 de febrero y permite consultar la posición de cada cumpleaños. De acuerdo con el diagrama, el 13 de noviembre encabeza la nómina, mientras que el 16 de junio ocupa el último lugar.

Entre las fechas que aparecen en los primeros puestos se encuentran varias de noviembre, diciembre y agosto. El sitio ubica al 13 de noviembre en el primer lugar , seguido por el 22 de noviembre y el 3 de diciembre.

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En el otro extremo, el 16 de junio figura en el puesto 366 , como la fecha con menor fortuna dentro de la clasificación. Le siguen el 17 de mayo, el 4 de julio y el 12 de octubre.

Las diez fechas ubicadas al final del calendario de la suerte 2027

16 de junio (puesto 366).

17 de mayo (puesto 365).

4 de julio (puesto 364).

12 de octubre (puesto 363).

5 de junio (puesto 362).

6 de mayo (puesto 361).

15 de julio (puesto 360).

30 de junio (puesto 359).

21 de junio (puesto 358).

12 de junio (puesto 357).

El calendario también organiza los resultados en seis categorías, identificadas con distintos colores: el top 10, mucha suerte (puestos 11 al 99), buena suerte (100 al 199), suerte equilibrada (200 al 299), con calma (300 al 356) y últimos 10 (357 al 366).

¿Cómo funciona la clasificación del Calendario japonés de la suerte 2027?

La clasificación se elabora a partir de dos puntuaciones que se suman para establecer el orden de las fechas. La primera corresponde a la numerología, que determina un tema para cada cumpleaños mediante la suma de los números del año, el mes y el día. La segunda utiliza los Cuatro Pilares del Destino y considera la relación entre el signo del zodiaco chino correspondiente al mes de nacimiento y el año 2027, identificado como el de la Cabra de Fuego.

Calendario japonés de 2027 Japaneseluckcalendar.com

A partir de esos cálculos, el sitio asigna a cada fecha uno de los 12 temas posibles, entre ellos nuevos comienzos, alianzas, expresión, cambios, amor y familia, aprendizaje y abundancia.

La consulta completa está disponible en Japanese Luck Calendar, donde se puede seleccionar el mes y el día de nacimiento para conocer el puesto correspondiente en 2027.