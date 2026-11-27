El Ministerio de Salud de Brasil publicó las recomendaciones para los turistas internacionales que visiten el país, con especial atención a la vacunación contra la fiebre amarilla, el dengue y la viruela del mono .

Las indicaciones contemplan distintas medidas de prevención según la enfermedad, el destino y las condiciones sanitarias de cada persona.

Aunque Brasil no exige un certificado de vacunación para ingresar desde Uruguay , las autoridades sanitarias recomiendan consultar el esquema de inmunización antes de viajar, especialmente para quienes tienen previsto visitar regiones con circulación de fiebre amarilla.

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La principal recomendación sanitaria es la vacuna contra la fiebre amarilla , especialmente para quienes tienen previsto visitar regiones donde existe circulación del virus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye entre las zonas de riesgo a los estados de Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, São Paulo y Río de Janeiro, entre otros.

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En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública (MSP) recomienda esta inmunización para viajeros de entre 9 meses y 59 años que se dirijan a zonas de transmisión. Se administra una sola dosis y debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje. Quienes ya recibieron la vacuna no necesitan un refuerzo de rutina, porque la protección es de por vida.

La indicación requiere una evaluación médica en personas mayores de 60 años, embarazadas, inmunodeprimidas o con antecedentes de alergias graves a componentes de la vacuna. El MSP dispone de un trámite específico para solicitar la inmunización y coordinar su aplicación en los vacunatorios habilitados.

En el caso del dengue, existe la vacuna TAK-003, comercializada como Qdenga, pero no se recomienda de manera general a todos los turistas que visitan países donde circula la enfermedad. La OMS señala que puede beneficiar especialmente a quienes ya tuvieron una infección previa y vuelven a viajar a regiones endémicas.

"La decisión debe tomarse mediante una consulta médica, teniendo en cuenta los antecedentes de cada persona" - OMS

La situación de la viruela del mono o mpox es diferente. La vacunación no está indicada para todos los viajeros, sino para grupos con mayor riesgo de exposición. La OMS incluye entre ellos a personas que tuvieron contacto estrecho con casos confirmados, determinados trabajadores de la salud y personas con mayor exposición al virus.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también recomendó que los viajeros pertenecientes a grupos de mayor riesgo consulten sobre la vacunación antes de trasladarse a zonas con transmisión activa.

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En Brasil, el Ministerio de Salud dirige las dosis a grupos específicos, entre ellos personas que viven con VIH y tienen determinados niveles de inmunosupresión, usuarios de profilaxis preexposición al VIH (PrEP) y trabajadores de laboratorio que manipulan muestras del virus.

Además de estas inmunizaciones, la cartera sanitaria brasileña recomienda que los visitantes tengan actualizado el calendario de vacunación habitual, en particular las dosis contra el sarampión, la rubéola, la poliomielitis, la difteria y el tétanos.