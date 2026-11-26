El próximo jueves 3 de diciembre de 2026 se celebrará en Uruguay el Día del Trabajador del Dulce , una fecha establecida como feriado pago no laborable para los trabajadores de esta rama de actividad.

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Según lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) , el beneficio surge de los acuerdos alcanzados en la primera ronda de los Consejos de Salarios de 2005.

La disposición comprende a los trabajadores del grupo 1 (Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco), específicamente del subgrupo 7.1.

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Un grupo de trabajadores tendrá un feriado no laborable este miércoles en Uruguay: qué se celebra y cómo se paga

El feriado pago no laborable alcanza a los trabajadores de la industria dedicada a la elaboración de los siguientes productos:

Dulces.

Chocolates.

Golosinas.

Galletitas.

Alfajores.

Al tratarse de un feriado sectorial, el beneficio no se extiende al conjunto de los trabajadores uruguayos, sino exclusivamente a quienes están comprendidos en el subgrupo mencionado.

La fecha se celebra cada 3 de diciembre, independientemente del día de la semana en que coincida. En 2026 caerá jueves.