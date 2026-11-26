El próximo jueves 3 de diciembre de 2026 se celebrará en Uruguay el Día del Trabajador del Dulce, una fecha establecida como feriado pago no laborable para los trabajadores de esta rama de actividad.
Según lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el beneficio surge de los acuerdos alcanzados en la primera ronda de los Consejos de Salarios de 2005.
La disposición comprende a los trabajadores del grupo 1 (Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco), específicamente del subgrupo 7.1.
Feriado del 3 de diciembre: a qué trabajadores les corresponde
El feriado pago no laborable alcanza a los trabajadores de la industria dedicada a la elaboración de los siguientes productos:
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Dulces.
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Chocolates.
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Golosinas.
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Galletitas.
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Alfajores.
Al tratarse de un feriado sectorial, el beneficio no se extiende al conjunto de los trabajadores uruguayos, sino exclusivamente a quienes están comprendidos en el subgrupo mencionado.
La fecha se celebra cada 3 de diciembre, independientemente del día de la semana en que coincida. En 2026 caerá jueves.