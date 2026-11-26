Ricardo Daniel Pérez Rodríguez , más conocido como "El Kane" de San Carlos , fue condenado por la Justicia en acuerdo abreviado a tres años y tres meses de prisión por delitos de narcotráfico y tráfico de armas .

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En concreto, el narco de Maldonado fue condenado por un delito de suministro de estupefacientes, de tráfico interno de armas y municiones, y un delito continuado de receptación , informó en primera instancia Telenoche de Canal 4. El condenado ya contaba con diez antecedentes penales .

Había sido imputado por esta investigación a fines de mayo, un día después de que fuera detenido en su casa de San Carlos, la cual fue definida como un "búnker" por las autoridades.

Así capturaron a "El Kane" en su "búnker" en San Carlos: Ministerio del Interior difundió un video del operativo

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En el marco del operativo Despertar, se encontraron armas que estaban enterradas en la propiedad . El fiscal del caso, Jorge Vaz , calificó en esa instancia al armamento como "de guerra" .

Así fue capturado el narcotraficante de San Carlos apodado El Kane

El jefe de Policía de Maldondo, Víctor Trezza, contó en rueda de prensa que para encontrar parte del armamento enterrado en distintos sectores del predio fue necesario solicitar al municipio una máquina retroexcavadora.

Parte del arsenal incautado se encontraba enterrado a aproximadamente 60 centímetros de profundidad en distintos sectores del predio, acondicionado en envoltorios de nylon y cinta adhesiva.

Excavación en el terreno de El Kane para incautar "armas de guerra" Foto: Ministerio del Interior

Entre el armamento se encontraron seis pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros, tres escopetas calibre 12, dos armas largas tipo R15 y TIKKA, siete revólveres calibre 38, cargadores para pistolas y municiones de diversos calibres.

Además se incautaron dos autos Volkswagen, tres celulares, chips de telefonía celular, tres televisores, dos equipos de comunicación tipo handy Motorola y un sistema de videovigilancia. En cuanto a la droga incautada, la Policía había estimado que los 3,5 kilos de cocaína tendrían un valor cercano a los US$ 24.000 dólares en el mercado ilegal.

Incautación de armas de El Kane Foto: Ministerio del Interior

Trezza se refirió en una conferencia de prensa a la situación de seguridad en San Carlos. "Aunque algunos delitos bajaron casi un 50 %, siempre queda latente la actividad del narcotráfico y cuando aparecen estos hechos tenemos que dar respuesta", afirmó.