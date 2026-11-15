El plan Más Barrio desembarcó en Maldonado: cuáles son las cifras de inseguridad de la zona

"¿Qué está pasando?" , preguntó un niño que se estaba yendo a la escuela cuando vio a un grupo de personas con pecheras que estaban tomándole datos a vecinos, mientras eran escoltados por la Policía. " Estamos haciendo unas preguntas" , le contestaron al escolar. El relevamiento es para conocer las condiciones de las viviendas , la composición de las familias y las principales necesidades del territorio .

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , definió al plan Más Barrio como "lo más parecido a un buque insignia" que tiene el gobierno . Esta semana, el programa "desembarcó" en el departamento de Maldonado , donde fue la última experiencia de censos en lo que queda del año.

Más concretamente, llegó al barrio San Antonio , en la ciudad de Maldonado . El programa ya pasó por los barrios Cerro Norte en Montevideo, Corfrisa en Las Piedras, La Colina en Rivera y Las Higueras en Durazno.

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Si bien algunos vecinos de San Antonio ya estaban enterados, otros tomaron nota del programa durante la misma jornada. Una anciana que ya había visto el operativo un día antes les dijo a los censistas: "Otra vez ustedes, ojalá sirva para algo", y entró a su casa reclamando que tiene problemas de convivencia con sus vecinos por ruidos fuertes.

Relevamiento del plan Más Barrio en el barrio San Antonio de Maldonado Foto: Agustina Grenno / Presidencia de la República

Otro vecino les dijo a los censistas que les dio información solo porque estaban acompañados de la Policía. Desde la organización detallaron que no tuvieron un alto índice de rechazo.

San Antonio ha estado en el centro de episodios de inseguridad. Un pedido de informes solicitado por el diputado Diego Echeverría al Ministerio del Interior, al que accedió El Observador, concluyó que entre enero de 2020 y agosto de 2025 hubo ocho homicidios allí.

Cuatro de estos asesinatos estuvieron vinculados a un conflicto criminal o a ajustes de cuentas, dos fueron por un motivo desconocido, otro estuvo vinculado a violencia intrafamiliar y el restante a una rapiña o copamiento.

Durante el mismo período de tiempo se registraron 28 personas heridas por arma de fuego, nueve con lesiones físicas graves y otras nueve que fueron heridas por arma blanca.

Homicidios y heridos en el barrio San Antonio de Maldonado Foto: pedido de informes realizado al Ministerio del Interior

En cambio, en Cerro Norte, barrio donde empezó el programa, hubo 36 homicidios en el mismo período, además de 178 personas heridas por arma de fuego, 61 por arma blanca y 32 con lesiones físicas graves.

Homicidios y heridos en el barrio Cerro Norte de Montevideo Foto: pedido de informes realizado al Ministerio del Interior

El pedido de informes también detalló un Índice Ponderado de Violencia (IPV), destinado a comparar la magnitud de la violencia entre territorios considerando la frecuencia, gravedad de los hechos y población.

San Antonio registró un IPV de 5,7, ubicándose en el octavo lugar entre las 21 áreas analizadas. Es el único barrio de Maldonado en esta lista, la cual tiene a siete zonas de Montevideo liderando.

Índice Ponderado de Violencia Foto: pedido de informes realizado al Ministerio del Interior

El proyecto en San Antonio tuvo a un equipo de 40 censistas compuesto por personal de la Facultad de Ciencias Sociales, de la propia intendencia esteña y de los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda. Estas personas recorrieron el barrio durante tres días.

La zona reúne cerca de 750 viviendas y una población de unas 2.000 personas. Una parte de esta área corresponde a un asentamiento, mientras que la otra ya fue regularizada.

La coordinadora del plan, Silvana Nieves, contó que esta etapa es "un primer acercamiento con los vecinos". "Se está aplicando el formulario de vulnerabilidad social del Mides, nos permite tener un montón de datos puerta para adentro, y también uno más subjetivo que es la percepción de seguridad y convivencia que tienen los vecinos en el barrio", añadió en rueda de prensa.

Desde el programa contaron a El Observador que hay cuatro ejes de intervención que tienen que ver con la infraestructura urbana, la intervención en espacios públicos, la mejora habitacional y la seguridad. Todos estos puntos, según dijeron, tienen como eje transversal la participación comunitaria.