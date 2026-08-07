Los números del mercado inmobiliario: cuáles son los barrios más buscados para comprar y alquilar propiedades y cuánto valen

En el primer semestre del año Pocitos volvió a coronarse como el barrio más buscado para comprar apartamentos. En este tipo de propiedades el barrio costero acumula el 20% de las intenciones de compraventa, según los datos que revela Mercado Libre.

El 67% de los brasileños está interesado en invertir en Uruguay y más de la mitad se mudaría al país por motivos laborales

Cuando la búsqueda se centra en casas Malvín escala al primer lugar con el 7% del total de las búsquedas realizadas por la plataforma y comparte esta posición con Carrasco. Los siguen Buceo y el Prado con 6%, y, más adelante, Pocitos (5%), La Blanqueada y Parque Batlle con 4% y con 3% de las búsquedas aparecen en el listado Punta Gorda, Sayago y Brazo Oriental. La tipología más buscadas es la de tres dormitorios en Carrasco, Pocitos, Punta Gorda y Malvín, mientras que en los demás barrios prevalece la preferencia por los dos dormitorios.

Si se pone el foco en la venta de casas en Ciudad de la Costa, El Pinar es, por amplia diferencia, la zona más buscada para la compraventa con un 24% de las búsqueda. La siguen Lagomar y Solymar con un 16% de las intenciones de compra.

En apartamentos, en cambio, el mapa pone en primer lugar a Barra de Carrasco (33%) y Parque Miramar (32%), los puntos donde más se ha desarrollado la oferta de esta tipología en la zona en los últimos años.

Los preferidos para el alquiler

El informe inmobiliario del primer semestre del año de Mercado Libre indica que el barrio más buscado para alquilar casas es Buceo. Dos puntos porcentuales por debajo lo siguen con un 5% de las búsquedas Carrasco y La Blanqueada. En tercer lugar igualan con el 4% de las búsquedas Unión, Malvín, Prado, Brazo Oriental y Pocitos. Con un 3% cierran el listado La Teja y Parque Batlle. En tanto, en Ciudad de la Costa, El Pinar vuelve a acaparar las miradas con el 30% de las búsquedas.

En apartamentos, Pocitos (13%), Cordón (12%) y Centro (8%) también concentran la demanda para quienes rentan. Los siguen La Blanqueada (6%) y Tres Cruces (5%). Luego con 4% de las búsquedas aparecen Malvín, Buceo y Punta Carretas. Cierran el top 10 Parque Batlle y Pocitos con 3% de las búsquedas a su favor. En todos los casos la tipología preferida por los uruguayos es la de un dormitorio, seguida por dos dormitorios, monoambiente y, en último lugar, se buscan propiedades de tres o más habitaciones.

En Ciudad de la Costa se repite la intención de rentar en Barra de Carrasco y Parque Miramar.

Los barrios más caros y más baratos para alquilar en la capital

En materia de precios,en Montevideo, el valor promedio del alquiler de apartamentos se incrementó levemente en el último año, pasando de $ 28.000 a $28.500, precio en el que se mantiene desde marzo de 2026.

Este precio promedio se encuentra, por ejemplo, en apartamentos de La Blanqueada y Tres Cruces. En Cordón y Centro los precios bajan a $27.000 y, por otro lado, en barrios costeros como Pocitos y Punta Carretas, los precios ascienden a $32.672, $38.400. El barrio con el alquiler promedio más alto según la plataforma de Mercado Libre es Carrasco, con una mediana de $90.970.

En tanto, los valores más bajos de alquiler de apartamentos están en Nuevo París, Belvedere y La Teja con una media de $17.000.

Las casas en la capital tienen un valor medio de alquiler de $36.990, un 5% más que el precio que la plataforma manejaba como promedio para la capital en junio de 2025 situado en $ 35.000.

En Punta Carretas este monto crece a $119.250, se ubica en $73.769 en Pocitos y en $60.000 en Parque Rodó. En Cordón y Centro las casas median los $ 40.000.

En Carrasco se repiten los altos costos de alquiler que ascienden a $ 149.760 de media para las casas y en Bañados de Carrasco a $108.000. Del otro lado, las casas con menor valor se encuentran en Abayubá con un precio de $15.286. También se encuentran precios bajos que rondan los $18.000 en Manga y Casavalle.

¿Dónde es más caro y más barato comprar en Montevideo?

El reporte de la plataforma Mercado Libre ubica el valor medio del metro cuadrado en US$ 3.500 para los apartamentos y US$ 1.690 para las casas.

El precio más cercano a la mediana de los apartamentos se encuentra en La Blanqueada (US$ 3.338). Mientras que en Pocitos asciende a US$ 4.038 y a US$ 4.242 en Punta Carretas. En Carrasco llegan a US$ 4.366, pero el precio más alto para los apartamentos Mercado Libre lo sitúa en Parque Rodó con un valor medio de US$ 4.415.

En tanto, algunos de los barrios con los valores medios más bajos para la venta de apartamentos según el informe son Cerro (US$965), Peñarol (US$ 968) y Colón (US$ 959).

En casas la zona con el valor del metro cuadrado más elevado es Bañados de Carrasco con US$3.807, seguido por Carrasco Norte (US$ 3.364) y Carrasco (US$ 3.266). En Punta Carretas el valor medio está en US$2.812 y en Pocitos el valor del metro cuadrado de las casas ronda los US$ 2.317. En tanto en Centro el valor es de US$1057 y en Cordón las casas tienen un valor de metro cuadrado medio de US$1.484.

¿Dónde se encuentran los valores más bajos para la venta? En Manga (US$ 690), Casabó (US$ 724) y, Paso de la Arena (US$ 728).