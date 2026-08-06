El 67% de los brasileños está interesado en invertir en Uruguay y más de la mitad se mudaría al país por motivos laborales

La marca país Uruguay fue la mejor valorada entre los brasileños en un estudio realizado en marzo de 2026 por la consultora Bloom Consulting, que relevó la opinión de 250 personas de São Paulo, Río de Janeiro y Rio Grande do Sul. Con 3,46 puntos en una escala de 0 a 5,

y una muestra que estuvo integrada por brasileños que habían viajado al exterior en los últimos dos años, con perfil inversor o vinculados a negocios internacionales , Uruguay encabezó la lista por un margen estrecho frente a Alemania y se situó por encima de Estados Unidos, Chile y Argentina, según recoge Uruguay XXI.

En materia de inversiones, Uruguay fue el país latinoamericano mejor valorado entre los incluidos en el estudio y ocupó el segundo lugar general, detrás de Alemania.

Conexión Uruguay-Brasil: empresarios, autoridades y expertos debatirán cómo fortalecer los negocios entre ambos países en un evento de El Observador y Piso 22

Al pasar de la percepción a la intención concreta, Uruguay quedó en tercer lugar, con un 67% de los consultados que consideraría invertir en el país, por detrás de Estados Unidos y Alemania.

Entre las regiones encuestadas, Río de Janeiro mostró el mayor interés por invertir en el país, con un 76%.

Entre quienes manifestaron interés en realizar una inversión, la estabilidad y resiliencia de la economía fueron las razones más mencionadas. Además, se destacaron otras variables como la infraestructura, la conectividad, la estabilidad del sistema político y el desarrollo del ecosistema emprendedor.

El estudio analizó también la capacidad del país para atraer talento. En este sentido, un 54% de los participantes consideraría mudarse a Uruguay por motivos laborales, una proporción inferior a la registrada por Estados Unidos y Alemania, pero superior a la de Chile y Argentina.

Además, la imagen positiva del país se refleja también en la disposición a consumir productos uruguayos. En esta línea, el 90% de los participantes manifestó que consideraría comprarlos, el segundo porcentaje más alto entre los países evaluados, apenas por debajo de Estados Unidos. Dentro de la oferta nacional, el vino despertó el mayor interés, con el 60% de las menciones, seguido por el dulce de leche, los productos lácteos y la carne bovina.

Más allá de las inversiones

La belleza, el desempeño económico, el turismo, Montevideo y la carne figuran entre las principales ideas que se le vienen a la mente a los brasileños cuando piensan en Uruguay. Entre los 13 atributos específicos analizados por el informe, naturaleza fue el mejor puntuado, con 4,26, seguido por cultura, patrimonio y arte; productos y servicios; y sociedad y valores.

En turismo específicamente el 87% expresó interés por visitar Uruguay, con Montevideo como el destino más elegido, seguido por Punta del Este, Colonia del Sacramento y José Ignacio.

Otro factor que destacan desde Uruguay XXI es que los resultados muestran una evolución favorable, ya que el 57% de las personas encuestadas consideró que la imagen de Uruguay mejoró recientemente, destacando la evolución de la economía, las mejoras en infraestructura y los avances tecnológicos. A su vez, el 64% afirmó haber encontrado información sobre el país durante el último año, proporción que llegó al 71% en São Paulo.

Cómo se divide por regiones el interés por Uruguay

El estudio muestra que São Paulo presenta la mejor percepción de Uruguay, con 3,57, seguida por Río de Janeiro, con 3,41, y Rio Grande do Sul, con 3,40. Uruguay lideró la comparación entre países en Río de Janeiro y quedó en segundo lugar, con diferencias estrechas frente a Alemania, en las otras dos regiones.

São Paulo también registró la mayor disposición a visitar Uruguay: el 93% de las personas consultadas consideraría hacerlo. Río de Janeiro, en cambio, mostró el mayor interés por invertir en el país, con un 76%.

“En conjunto, los resultados presentan a Uruguay como una marca país reconocible y bien valorada en Brasil, asociada con la naturaleza, la cultura, la calidad de vida y sus productos. El interés por visitar el país, adquirir bienes uruguayos, invertir o trasladarse por motivos laborales muestra que esa percepción alcanza distintas dimensiones de la relación entre ambos países”, sostuvieron desde Uruguay XXI.