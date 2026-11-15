El balance de los empresarios de CUFMA tras participar en una de las mayores ferias de tecnología del mundo

Socios de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria e Implementos Agrícolas ( CUFMA ) realizaron un balance positivo sobre su participación en la feria EIMA Internacional 2026 , una de las exposiciones de tecnología innovadora más prestigiosas del mundo, realizada en Bolonia, Italia.

Cecilia Casulo, directora ejecutiva de la cámara, explicó que en representación de CUFMA participó en el X Foro Pymes Italia–América Latina, realizado en Buenos Aires del 6 al 8 de setiembre.

Durante el encuentro se establecieron contactos con referentes de la organización de EIMA y se trasladó el interés de las empresas socias de CUFMA en retomar vínculos y participar en la edición 2026, del 10 al 14 de noviembre.

El papel clave de la maquinaria y el desarrollo agrícola: un paso crucial hacia una nueva era de paz

Casulo, concretada la experiencia, destacó a través de El Observador el agradecimiento a Alessandra Mascarino, directora de la Italian Trade Agency (ITA), y a la Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ICE), dependiente de la Embajada de Italia, “por la oportunidad brindada y el apoyo en la promoción e intercambio comercial”.

Contexto

EIMA International es la Exposición Internacional de Máquinas para la Agricultura y la Jardinería, promovida desde 1969 por la Federación Nacional de Fabricantes de Máquinas para la Agricultura (FederUnacoma) y organizada por la sociedad de servicios FederUnacoma surl, en colaboración con BolognaFiere.

Esteban Urban, Diego Núñez, Ricardo Sanguinetti y Damián Espina fueron los empresarios uruguayos que representaron a CUFMA en EIMA Internacional y con cada uno de ellos dialogó El Observador para conocer cómo les fue en los mano a mano con los proveedores de tecnología, qué les pareció la exposición, por qué es relevante asistir, qué desafíos están trazándose y la importancia que tiene para ellos ser parte de la cámara que es presidida por Gustavo Aberastegui.

Damián Espina

"Estamos capacitados para crear soluciones adaptadas a la realidad uruguaya"

“Estar en una feria como EIMA es muy importante, nos permite conocer directamente lo último del mercado italiano y de otros países líderes del mundo, ver muchas cosas que uno conoce y sobre todo cosas nuevas, los cambios tecnológicos son constantes y hay que estar atentos para ver, de todas las propuestas, qué cosas no están en Uruguay y pueden ser interesantes para mejorar nuestro trabajo diario y darles soluciones más eficientes a los clientes”, reflexionó Damián Espina (Nancesur SA – Metalúrgica San Marcos).

Sobre los mano a mano que sostuvo en la jornada inicial de trabajo, señaló que “más allá de temas técnicos, con toda la importancia que eso tiene, creo que son un crecimiento personal, porque hay charlas distendidas sobre la realidad de Europa, nos preguntan sobre Sudamérica y en particular Uruguay y no solo hablamos de temas comerciales, se habla de cultura, de muchos temas, sirve para abrir la cabeza”.

Tras recorrer la exposición, con decenas de pabellones temáticos, dijo: “Es una feria inmensa, recorrimos bastante, muchas cosas sorprenden, por ejemplo esa apuesta fuerte a la robotización, los implementos que aparecen para eso, muchas decisiones no pasan por la persona que vaya en la máquina, se pueden tomar a distancia y cada vez veo más propuestas en ese sentido”.

Con la mirada puesta en las innovaciones conocidas y la empresa que integra, con sede en Las Piedras, Canelones, reflexionó sobre que hay que ver “caso a caso” para decidir “cuándo esta tecnología de punta sirve llevarla tal como se presenta acá o aprovechar ideas e implementos para uno adaptar las soluciones, atendiendo el tema de los costos que es algo fundamental, obviamente muchas de estas cosas son ideales pero fuera del alcanza de los productores uruguayos, de nosotros incluso, pero estar, ver, aprender, intercambiar, irse con enseñanzas, todo suma y mucho”.

“En el caso de implementos que no es viable fabricarlos en Uruguay”, por distintos motivos que inciden, “ya los estamos importando”, añadió sobre una gestión existente.

Dijo, también, que “se ven máquinas impresionantes, herramientas de todo tipo, recorrer acá también sirve para comprobar que estamos capacitados para crear soluciones adaptadas a la realidad uruguaya, que tiene particularidades”.

Con relación al accionar de la empresa que integra, mencionó que “nos enfocamos en la horticultura y en la fruticultura, hay una línea de productos desarrollados, con buena demanda, estamos contentos”.

Finalmente, sobre CUFMA, Espina consideró que “es una cámara fundamental, nos ayuda ser parte, permite compartir problemas y soluciones, es un trabajar en equipo, estamos todos para aportar, para pedir una mano, ha permitido conocer a muchos fabricantes uruguayos, eso es muy valioso más allá de muchos logros que se han alcanzado para beneficio de los socios”.

Ricardo Sanguinetti

"Valiosa oportunidad para conocer de primera mano los avances tecnológicos"



Ricardo Sanguinetti (Bauer Agromecánica), destacó la importancia de participar en EIMA Internacional, conocer las últimas tendencias de la industria mundial y establecer vínculos comerciales que permitan incorporar nuevas tecnologías al mercado uruguayo.

“La innovación tecnológica es fundamental para el futuro de la maquinaria agrícola uruguaya”, afirmó.

Participar en EIMA Internacional “representa una valiosa oportunidad para conocer de primera mano los avances tecnológicos que están transformando la industria de la maquinaria agrícola a nivel mundial”, expresó.

“Estar presentes en una feria de esta magnitud es una oportunidad muy importante. Nos permite conocer nuevos desarrollos, observar prototipos innovadores y comprender hacia dónde evoluciona la industria metalmecánica y de la maquinaria agrícola. También es una instancia para evaluar dónde estamos posicionados, identificar nuestras fortalezas y reconocer aquellos aspectos en los que podemos mejorar para seguir siendo competitivos”, destacó.

Durante su participación en la feria, mantuvo una intensa agenda de encuentros empresariales B2B en el Pabellón Internacional, donde tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias y explorar posibilidades comerciales con fabricantes y proveedores de distintos países.

“Participamos en varias reuniones con potenciales proveedores y todas resultaron muy positivas y constructivas. Encontramos empresas que desarrollan productos e implementos que actualmente no están disponibles en Uruguay y que podrían representar oportunidades interesantes para nuestro mercado. Estos encuentros permiten conocer nuevas soluciones, intercambiar información y establecer contactos que posteriormente pueden transformarse en proyectos comerciales concretos”, explicó.

Uno de los aspectos que más despertó su interés fue el avance de las tecnologías digitales y los sistemas de automatización aplicados a la maquinaria agrícola: “Estamos viendo un desarrollo muy importante en digitalización, automatismos, sensores y sistemas inteligentes. Son tecnologías que todavía tienen una presencia limitada en Uruguay, pero hacia las cuales necesariamente debemos avanzar. La industria mundial está evolucionando en esa dirección y es fundamental que nuestras empresas acompañen ese proceso”, señaló.

También destacó el papel que desempeñan estas innovaciones frente a algunos de los principales desafíos del sector agropecuario, como la disponibilidad de mano de obra especializada, la necesidad de aumentar la eficiencia y la utilización responsable de los recursos.

“Hay desarrollos tecnológicos que permiten reducir la dependencia de mano de obra especializada, mejorar la precisión de las tareas y optimizar los procesos productivos. También observamos equipos que hacen posible disminuir significativamente la aplicación de herbicidas y productos fitosanitarios, manteniendo la eficacia de los tratamientos y reduciendo su impacto ambiental. Son avances que contribuyen tanto a mejorar la productividad como a desarrollar una agricultura más eficiente y sostenible”, afirmó.

Con experiencia en anteriores ediciones de ferias internacionales en Italia, Sanguinetti valoró especialmente el nivel tecnológico y la diversidad de soluciones presentadas en esta edición de EIMA: “Considero que esta es una de las mejores ferias que he visitado en Italia. Hay una enorme variedad de maquinaria, numerosos desarrollos nuevos y propuestas tecnológicas realmente interesantes. Muchas de estas soluciones podrían tener una aplicación muy importante en Uruguay y contribuir a modernizar distintos sectores de nuestra producción agropecuaria”, expresó, para subrayar finalmente que “Bauer Agromecánica apuesta a la innovación”, para lo cual haber estado en EIMA es muy relevante.

Diego Núñez

"Me voy muy satisfecho tras esta experiencia"



“EIMA reúne en estos días a todo el avance de la tecnología de Europa, que es donde está lo más importante del diseño, de la innovación, tenemos que estar acá porque te permite conocer de primera mano lo último en el mundo en maquinaria agrícola e implementos”, afirmó Diego Núñez (Noryto SAS).

Agregó que “como fabricantes, como productores, ha sido una instancia muy importante, muy interesante”, con relación a las reuniones bilaterales con empresarios italianos.

“La organización ha sido muy buena, nos ha dirigido a cada una de las personas y empresas con quienes necesitábamos hablar, entiendo que es indispensable que se sigan activando estos canales de contacto con la cuna de la industria, para beneficio nuestro como del productor y también para beneficio del consumidor de los productos agrícolas”, dijo.

En la charla, tras una de varias recorridas de los integrantes de la delegación uruguaya por los pabellones de EIMA, reflexionó que “la innovación se nota a flor de piel, quedé sorprendido con el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, con el uso creciente de drones, de sensores, me llamó mucho la atención el nivel tecnológico en el que están y seguramente mucho de esto será moneda corriente en los próximos años en el Mercosur, en Latinoamérica, sin dudas debemos seguir de cerca todo esto”.

Con relación a si hay mucha distancia entre las innovaciones observadas y la oferta tecnológica existente en Uruguay, respondió: “Nosotros, en Uruguay, hablo de las empresas de CUFMA, innovamos en maquinaria agrícola en Uruguay, en herramientas, nos hemos especializado en adaptar soluciones a la necesidad que hay en el país, no solo en costos, también pensando en las características de nuestros suelos, de nuestros sistemas productivos, siempre favoreciendo que gane el productor y que el país siempre vaya hacia adelante”.

Noryto SAS, mencionó Núñez, desde Rivera “apunta a seguir evolucionando día a día para abastecer no solo la demanda en Uruguay, tenemos la mira puesta en todo el Cono sur, en ser proveedores de maquinaria agrícola de primer nivel, a Brasil lo tenemos al lado y es uno de los graneros del mundo, ni que hablar Argentina, son mercados que tenemos que mirar”.

Entiende, destacó, que “hablo por nuestra empresa y muchos colegas fabricantes en Uruguay, estamos bien capacitados para abastecer a los productores uruguayos y de la región y ayudarlos a ser más eficiente en su día a día, con opciones tecnológicas de última generación y a costos accesibles, que es algo fundamental y que entendemos el productor precisa y valora”.

Por último, sobre la cámara empresarial que integra, apuntó que “competir contra grandes empresas no se puede evitar, es la realidad, pero hemos ido dando pasos en equipo para hacerlo de mejor forma y con buenos resultados, el empresario uruguayo tiene creatividad, hay gente muy inteligente, con buenos grupos de trabajo, los productores son grandes aliados, estamos en el buen camino, diseñando soluciones eficientes y para seguir así es muy valioso estar en este tipo de ferias internacionales”.

“Quiero destacar, realmente todos lo sentimos así, el gran trabajo de Cecilia Casulo (directora ejecutiva de CUFMA) y Gustavo Aberastegui (presidente), porque nos impulsaron a estar acá, en equipo, con varios colegas en una instancia profesional y humana muy linda, realmente puedo decir que me voy muy satisfecho tras esta experiencia”, concluyó.

Esteban Urban

"El empresario uruguayo es un gran diseñador y fabricante"



“Para mí, como fabricante de maquinaria, está bueno ver cómo están haciendo las cosas los demás, entender cómo trabajan, los componentes que usan, las soluciones que encuentran a sus problemas, estar acá te ayuda a mirar muchas cosas de otra manera para mejorar luego en la empresa para beneficio de los clientes”, expresó Esteban Urban (Urban Latinoamérica).

Al igual que el resto de los miembros de la delegación uruguaya, las reuniones mano a mano con empresarios anfitriones fueron de mucho beneficio: “Son buenos momentos, uno aprende, intercambia, las propuestas son interesantes más allá de concretar o no un negocio, uno puede preguntar, aprender y también sentimos que hacemos un aporte a ellos con la información que les damos”.

Puede haber, dijo, propuestas que sean útiles para ingresarlas al mercado uruguayo tal como son propuestas y, a la vez, otras se pueden adaptar o ser esas charlas un generador de insumos para luego diseñar en el país: “De todo, de lo que se habla, de lo que se ve, de todo se sacan cosas positivas”, afirmó.

“Si en Uruguay sos fabricante es muy difícil, por tema de costos incluso, depender de lo que otros importen para lo que vos fabricas, si uno puede resolverlo, importando o haciéndolo, siempre va a terminar siendo más favorable para la empresa propia y los productores”, analizó.

Tras recorrer el recinto ferial en Bolonia, Urban comentó que “muchas cosas me llamaron la atención, pero destaco que pude ver mucho automatismo, muchas pantallas con un montón de soluciones ahí integradas, con mucho avance en las empresas italianas, en otras europeas pero también pude ver muchas firmas chinas, también italianas abasteciéndose en China, eso creo fue una novedad”.

Como parte del equipo de la empresa afincada en Colonia Wilson, San José, también manejó en la charla que “algo que nos permite estar en estas ferias internacionales es comparar y si bien todo llama la atención y hay mucha innovación es una realidad importante que el empresario uruguayo es un gran diseñador y fabricante de tecnología, lo digo con sinceridad, lo afirman los productores, podemos hacer las cosas bien, siendo competitivos tanto por la eficiencia de lo que se aporta al cliente como por los costos”.

Eso, remarcó, vale tanto para la maquinaria para el agro como la vial, que es uno de los rubros en los que la firma incursiona: “Estamos muy contentos con la maquinaria vial, mejorando en un desafío grande, por ejemplo evolucionar en la parte electrónica es una gran exigencia porque te exigen competir con marcas alemanas, por ejemplo, nos ponen esa referencia, estamos obligados a subir el nivel constantemente”.

Otro desarrollo en el que se incursiona, ejemplo de la versatilidad del empresario uruguayo que no se descansa en abastecer a un nicho, “es la complementación con la arquitectura, en sociedad con Viglione Proyecta, estamos haciendo viviendas, con un sistema de fácil armado, usando la técnica de armar una máquina trasladado a la arquitectura, con obras de alta calidad, excelente durabilidad y una velocidad que cuesta creer para terminarlas, es cuestión de días incluso”.

En el cierre del diálogo, sobre CUFMA, dijo: “Es una cámara, un equipo de gente en realidad, con muy buen ambiente, todos aportándole al que tiene un problema, no hay una competencia, sí hay una actitud de estar pendiente de cómo darle una mano a otro socio, no tengo dudas que es una herramienta que nos ha permitido crecer y estará acá como parte de un todo es algo que nos gusta, lo disfrutamos y vale la pena”.