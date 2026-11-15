El gol de Maximiliano Araújo para Uruguay ante Argentina visto a nivel de cancha y el festejo de todo el plantel en La Bombonera

La victoria de la selección uruguaya de Diego Forlán por 2-1 frente a Argentina en La Bombonera, disputada el pasado viernes por la fecha FIFA de noviembre, dejó imágenes memorables dentro y fuera de la línea de cal. Desde el ángulo a nivel de cancha, la definición de Maximiliano Araújo cobró otra dimensión: velocidad pura para el salto, y ganó en las alturas, lo que desató el desahogo celeste en un estadio emblemático del fútbol mundial.

Uruguay no jugó un buen primer tiempo, pero mejoró en el complemento y encontró dos goles en pocos minutos para luego, manejar los tiempos, sobre todo, defensivos para tratar de aguantar la victoria.

A ras de césped se percibió con total claridad la sincronía del ataque diseñado por la selección uruguaya de Diego Forlán y la explosión inmediata tras el impacto del balón en la red.

Lejos de quedarse en una celebración individual, la corrida de Maximiliano Araújo hacia uno de los vértices del campo fue el punto de encuentro para todo el plantel uruguayo. Suplentes, titulares y parte del cuerpo técnico se fundieron en un abrazo colectivo que reflejó la unión del grupo en este nuevo ciclo.

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Se trata del sexto gol del delantero de Sporting Lisboa en Uruguay en los últimos cinco meses.

El triunfo adquirió un condimento histórico especial, ya que representó el primer compromiso oficial de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi.

Con esa victoria, Uruguay terminó con una racha de 11 partidos y tres años invicto que tuvo Argentina como local. Justo el último que le había ganado había sido el propio conjunto celeste y en ese mismo escenario.

En ese contexto de transición para el conjunto albiceleste, la celeste de Forlán mostró carácter, intensidad y personalidad para imponerse como visitante en Buenos Aires, dejando una postal de comunión total entre futbolistas e hinchas uruguayos.