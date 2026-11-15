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Ricardo Gareca será el entrenador de Peñarol si Freddy García es electo presidente y Walter Pandiani el secretario técnico

El candidato a la presidencia carbonera lo confirmó este domingo a la mañana

15 de noviembre de 2026 10:58 hs
Ricardo Gareca&nbsp;

Ricardo Gareca 

De cara a las elecciones presidenciales del próximo sábado 12 de diciembre en el Palacio Cr. Gastón Guelfi, la agrupación liderada por Freddy García dio un golpe sobre la mesa en el mapa político aurinegro al confirmar su proyecto deportivo. En caso de imponerse en las urnas, el experimentado técnico argentino Ricardo Gareca asumirá la conducción del plantel principal de Peñarol, mientras que un hombre de la casa, Walter Pandiani, ocupará el cargo de secretario técnico.

La elección de ambos nombres lleva el sello de José "Pepe" Herrera, referente histórico de la institución y principal encargado del área deportiva dentro del equipo de trabajo de García, y lo confirmó este domingo a la mañana en el programa Punto Penal de canal 10.

El Tigre Gareca ya habló con el Pepe Herrera

Con el Tigre Ricardo Gareca en el banco y el Rifle Walter Pandiani en la secretaría técnica de Peñarol, el sector de Freddy García apunta a combinar jerarquía internacional y sentido de pertenencia para liderar la próxima etapa futbolística del club.

Los comicios de diciembre marcarán un punto de inflexión en la vida política mirasol, luego de que el actual presidente, Ignacio Ruglio, decidiera bajarse de la carrera por una nueva reelección.

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Con el escenario abierto, Freddy García buscará alcanzar el sillón presidencial en una contienda que también tiene como candidatos confirmados a Juan Pedro Damiani, Pablo Schiavi, Evaristo González, Santiago Sánchez y Marcelo Solomita.

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