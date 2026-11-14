Alerta máxima en Nacional: Maximiliano Gómez y Bruno Zuculini se retiraron sentidos ante Albion, y Sebastián Coates no estará ante Cerro

Nacional y Albion empataron 1-1 este sábado por la noche en el Gran Parque Central por la fecha 14 del Torneo Clausura , un resultado que deja al tricolor casi sin oportunidades de pelear tanto por la última competencia del año como por la punta de la Tabla Anual .

Sin embargo, el resultado de este sábado no es lo único que preocupa a Nacional, que en el encuentro sufrió varias malas noticias de cara a la definición de la Liga AUF Uruguaya y la Copa AUF Uruguay.

La primera alarma se dio a los 15 minutos, cuando Maximiliano Gómez advirtió al banco tricolor que sintió un dolor en el posterior derecho. Minutos después, con el 1-0 en el marcador, el delantero fue sustituido por Maximiliano Silvera.

Su baja es trascendental para el tricolor , considerando que el nueve lleva 24 goles anotados este año, que lo convierten en el máximo goleador tanto de Nacional como de la Liga AUF Uruguaya.

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En el arranque del segundo tiempo Sebastián Coates cortó una contra de Iker Zufiaurre con una falta que le valió la tarjeta amarilla. Fue su quinta amonestación, por lo que el zaguero y capitán del bolso se perderá el partido con Cerro por la fecha 15 del Clausura.

A los 64, Bruno Zuculini comenzó a renguear y a tocarse el posterior derecho, antes de tirarse al suelo. Fue sustituido por Santiago Silva, en lo que representó la segunda lesión de Nacional en el partido.

Con este panorama, Nacional puede llegar con cuatro bajas al encuentro ante Cerro, dependiendo de la magnitud de las lesiones de Gómez y Zuculini.

Estos dos también tienen el riesgo de no llegar a la semifinal de la Copa Uruguay ante Montevideo City Torque, que aún no tiene fecha definida. Coates sí podrá disputar este encuentro ya que la suspensión es para el Torneo Clausura.

La cuarta baja es la de Francisco Calvo. "No creo que llegue", lamentó Daniel Carreño en una conferencia de prensa realizada tras el partido contra Albion. El DT entiende que el zaguero "va a llegar muy justo" a Uruguay para ese partido. "Vamos a ver si podemos hacer una gestión para volver, hay que ver cuantos minutos juega con Argentina, como es su viaje y en qué condiciones viene", detalló.