Del miedo a perder la punta a poder clasificar a la final con una fecha de anticipación: Peñarol puede ganar la Tabla Anual este domingo si vence a Defensor Sporting

Deportivo Maldonado cayó 1-0 con Cerro este sábado por la tarde en el estadio Domingo Burgueño Miguel por la fecha 14 del Torneo Clausura , en un resultado que le abre las puertas a Peñarol para poder llevarse la Tabla Anual con una fecha de anticipación este domingo ante Defensor Sporting.

Tras el empate 1-1 contra Wanderers, Peñarol culminó la fecha 13 del Clausura con 65 puntos, dos puntos por encima de Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado , y cuatro unidades por delante de Nacional.

Los malos resultados y el bajo rendimiento del carbonero en las últimas fechas pusieron en duda las chances del club de mantener la punta de la Anual , su único boleto posible para meterse en la definición del Campeonato Uruguayo.

Sin embargo, y antes siquiera de jugar su partido ante Defensor Sporting de este domingo a las 20:00 en el estadio Franzini, a Peñarol le apareció la posibilidad de llevarse la Anual una fecha antes del final del Torneo Clausura , ya que sus dos escoltas perdieron unidades.

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Montevideo City Torque empató 2-2 con Racing el viernes, luego de ir ganando 2-0, y perdió una chance importante de quedar como único puntero hasta el domingo. Ahora está segundo a una unidad de Peñarol, por lo que una victoria del manya lo sacará de la pelea.

Este resultado también fue festejado en Belvedere, ya que también le da la chance a Liverpool de consagrarse campeón del Torneo Clausura si vence a Danubio este domingo a las 16:30 en Jardines.

Luego llegó la derrota de Deportivo Maldonado, que mantiene a los fernandinos a dos unidades del carbonero. Nacional puede meter presión y quedar a una unidad de su clásico rival si vence a Albion este sábado a las 20:00 en el Gran Parque Central, pero una victoria del carbonero lo volverá a dejar a cuatro unidades, y por lo tanto sin oportunidades.

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la derrota de Deportivo Maldonado: