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Del miedo a perder la punta a poder clasificar a la final con una fecha de anticipación: Peñarol puede ganar la Tabla Anual este domingo si vence a Defensor Sporting

El empate de Montevideo City Torque con Racing y la derrota de Deportivo Maldonado contra Cerro le dan la chance a Peñarol de abrochar la Anual antes del final del Clausura

14 de noviembre de 2026 18:44 hs
Diego Aguirre en una práctica de Peñarol

Diego Aguirre en una práctica de Peñarol

Deportivo Maldonado cayó 1-0 con Cerro este sábado por la tarde en el estadio Domingo Burgueño Miguel por la fecha 14 del Torneo Clausura, en un resultado que le abre las puertas a Peñarol para poder llevarse la Tabla Anual con una fecha de anticipación este domingo ante Defensor Sporting.

Tras el empate 1-1 contra Wanderers, Peñarol culminó la fecha 13 del Clausura con 65 puntos, dos puntos por encima de Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado, y cuatro unidades por delante de Nacional.

Los malos resultados y el bajo rendimiento del carbonero en las últimas fechas pusieron en duda las chances del club de mantener la punta de la Anual, su único boleto posible para meterse en la definición del Campeonato Uruguayo.

Sin embargo, y antes siquiera de jugar su partido ante Defensor Sporting de este domingo a las 20:00 en el estadio Franzini, a Peñarol le apareció la posibilidad de llevarse la Anual una fecha antes del final del Torneo Clausura, ya que sus dos escoltas perdieron unidades.

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Montevideo City Torque empató 2-2 con Racing el viernes, luego de ir ganando 2-0, y perdió una chance importante de quedar como único puntero hasta el domingo. Ahora está segundo a una unidad de Peñarol, por lo que una victoria del manya lo sacará de la pelea.

Este resultado también fue festejado en Belvedere, ya que también le da la chance a Liverpool de consagrarse campeón del Torneo Clausura si vence a Danubio este domingo a las 16:30 en Jardines.

Luego llegó la derrota de Deportivo Maldonado, que mantiene a los fernandinos a dos unidades del carbonero. Nacional puede meter presión y quedar a una unidad de su clásico rival si vence a Albion este sábado a las 20:00 en el Gran Parque Central, pero una victoria del carbonero lo volverá a dejar a cuatro unidades, y por lo tanto sin oportunidades.

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la derrota de Deportivo Maldonado:

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