El descenso de la Liga AUF Uruguaya, al rojo vivo: Cerro complicó a Wanderers con su victoria ante Deportivo Maldonado

Cerro venció 1-0 a Deportivo Maldonado este sábado por la tarde en el estadio Domingo Burgueño Miguel por la fecha 14 del Torneo Clausura , y sumó tres puntos claves para la tabla del Descenso , que a una fecha del final de la Liga AUF Uruguaya está al rojo vivo .

El villero obtuvo una sorprendente victoria ante el Depor , el local más fuerte de la Liga AUF Uruguaya, y le sacó tres puntos a Wanderers, hoy en el decimocuarto y último puesto de la zona roja, con los descensos de Progreso y Danubio a la Segunda División Profesional confirmados.

El bohemio quedó en la cuerda floja , y deberá vencer a Juventud de Las Piedras este lunes a las 20:00 en el Parque Viera para volver a empatar a Cerro y llegar con esa paridad a la última fecha del Clausura.

Si empata quedará a dos unidades, por lo que solo podrá salvarse ganándole en la última fecha a Liverpool de visitante y esperando un empate o una derrota de Cerro ante Nacional en el estadio Troccoli.

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Si pierde el lunes, deberá ganar en la última fecha y esperar una derrota del villero para ir a un desempate por el descenso, que se juega a ida y vuelta por puntos. Si hay paridad tras esos dos encuentros, se jugará un tercer partido con alargue y penales en caso de empate en los 90 minutos.

Un resultado adverso de Wanderers este lunes también se festejará en Melo, ya que decretará la salvación de Cerro Largo. El arachán está cinco puntos por encima del bohemio tras empatarle sobre la hora a Progreso este jueves, por lo que el bohemio solo lo podrá alcanzar si gana.

Central Español es el otro equipo implicado, aunque con su victoria 1-0 ante Boston River de este sábado por la mañana quedó prácticamente salvado.

Wanderers, Cerro y Cerro Largo pueden empatarlo en la tabla del Descenso solo si pierde en la última fecha ante Racing en el Parque Roberto, pero un empate o derrota del bohemio el lunes lo salva, así como cualquier resultado adverso de sus contrincantes en la última jornada del Clausura.

Así quedó la tabla del Descenso tras la victoria de Cerro contra Deportivo Maldonado: