Miramar Misiones y La Luz ganaron en la última fecha de la Segunda división profesional y condenaron a Cerrito al descenso a la Divisional C

Miramar Misiones y La Luz ganaron este miércoles sus respectivos partidos por la última fecha de la Segunda división profesional y de esa manera, condenaron a Cerrito -que juega este jueves ante Colón- al descenso a la Divisional C.

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Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre, Plaza Colonia se coronó campeón y es el primero en ascender nuevamente a la Primera división.

Los cebritas dieron vuelta un encuentro que se les había puesto cuesta arriba.

Es que en los minutos de adición del primer tiempo, cuando ya se terminaba, Esteban De Lima abrió el marcador para Tacuarembó que necesitaba puntos para el año que viene, ya que comenzará último en la tabla.

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Los dirigidos por Nelson Olveira jugaron una buena primera parte, pero en el complemento las cosas se emparejaron.

Los dos que necesitaban ganar lo hicieron

De a poco, Miramar Misiones comenzó a llegar más y Bruno Abbate igualó a los 61 minutos.

No conforme con eso y en busca del triunfo salvador en el Estadio Raúl Goyenola, los cebritas llegaron al segundo a través de Gerónimo Plada, tan solo 2' después.

De allí al final hubo un fuerte encontronazo por una falta de Martín Marta -quien fue expulsado- y hubo disturbios entre los futbolistas, por lo que el árbitro expulsó además a Andrés Samurio en los locales.

Cuando se terminaba el encuentro, Nicolás Latorre puso cifras definitivas y así, Miramar Misiones luego de luchar gran parte del año por no descender, logró su cometido.

Por su parte, La Luz fue muy superior a Fénix y lo derrotó 1-0 en el Complejo Rentistas.

Los albivioletas, que fueron campeones del Torneo Competencia -por lo que ya habían logrado la clasificación a los playoffs-, no encuentra su rumbo en los últimos compromisos.

El gol de la victoria lo convirtió Facundo Sosa a los 2 minutos.

Este jueves jugarán Atenas-Oriental de La Paz, Plaza Colonia-Rentistas y Cerrito-Colón.