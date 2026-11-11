Más allá de la curiosa coincidencia con la visita de León XIV: los otros períodos de varios días sin homicidios en 2025 y 2026

En el período entre el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre, Uruguay acumuló cuatro días sin homicidios, coincidentemente con la visita del papa León XIV al país . Pese a esta curiosa sincronía, desde el Ministerio del Interior dijeron a El Observador que no fue algo inédito, ya que hubo otros periodos del año en que no se registraron asesinatos.

“Hubo series de días sin homicidios durante todo el año”, expresaron desde la cartera, que originalmente había informado que fueron cinco los días consecutivos sin muertes violentas en el último período, pese al homicidio registrado el jueves en el barrio Marconi.

El Observador accedió a los datos recabados por el Ministerio del Interior sobre los períodos de este año y el pasado en el que no se registraron asesinatos a nivel nacional, hasta el 18 de octubre de este año.

Cuatro días sin homicidios en Uruguay: la llamativa coincidencia con la visita del papa León XIV y la aclaración del Ministerio del Interior

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En ese período de 2026 hubo siete segmentos de tres días en que no hubo homicidios , así como tres de cuatro días . Estos últimos corresponden, respectivamente, con los períodos entre el 17 y el 20 de enero, el 2 y 5 de mayo, y 28 de setiembre y el 1° de octubre. A estos se le suma el período de cuatro días mencionado anteriormente, que coincidió con la visita papal del pasado fin de semana.

Hubo dos segmentos de tres días sin homicidios en febrero, dos en abril, uno en junio, uno en agosto y uno en octubre.

Sobre ese último mes, pese a que no figura en los datos contabilizados a nivel nacional, desde el Ministerio se dijo que en Montevideo hubo un período de nueve días consecutivos sin homicidios en el mes, desde el 21 al 29 de octubre. En lo que va de 2026, los únicos meses que no cuentan con períodos sin homicidios fueron marzo y julio.

Con respecto a 2025, se observa que también los segmentos de días más comunes son los de tres días sin homicidios, en este caso contabilizándose 17 en total. A su vez, hubo tres espacios de cuatro días sin asesinatos y uno de seis, que abarcó entre el 1 y el 6 de junio de 2025.

Los de cuatro días fueron entre el 14 y 17 de marzo, entre el 27 y 30 de abril y entre el 11 y 14 de noviembre de 2025. Hubo períodos de tres días sin homicidios en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre. En setiembre y octubre de 2025 no hubo períodos sin homicidios en el país.