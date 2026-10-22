Negro dijo que aumento de homicidios se debe a mayor "criminalidad entre bandas" y aseguró que el país está mejor patrullado que en el gobierno anterior

El ministro del Interior, Carlos Negro , atribuyó el aumento de los homicidios en el último trimestre a la violencia entre bandas criminales y anunció que el gobierno abrirá en noviembre un llamado a concurso para incorporar mil policías a la Jefatura de Montevideo .

"El incremento de estas cifras se da, en mayor medida, por el aumento de la criminalidad entre bandas (...) no es motivo para no desdeñar, sino, por lo contrario, para preocuparnos aún más ", afirmó Negro este jueves en conferencia de prensa, luego de comparecer ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados.

Según las cifras divulgadas el lunes, entre enero y setiembre de 2026 se registraron 312 homicidios , frente a los 275 del mismo período de 2025, lo que representa un aumento del 13% . Además, el tercer trimestre de 2026 fue el que tuvo un registro más alto de asesinatos en los últimos 15 años.

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Carlos Negro confirmó que el tercer trimestre del año cerró con un aumento en los homicidios, pero se sostiene "la baja" en los demás delitos

El ministro también sostuvo que la estrategia de seguridad debe contemplar las particularidades de cada tipo de homicidio y defendió los operativos Atenea, Argos y Dominio, dirigidos a zonas con altos niveles de violencia. Sobre esto, explicó que "no todos los homicidios son iguales ni se cometen por la misma motivación". Según aseguró, estos operativos han permitido reducir los asesinatos en algunas zonas en más de un 40% .

En materia de recursos humanos, el ministro Negro anunció en conferencia de prensa que se incorporarán mil nuevos policías destinados exclusivamente a la Jefatura de Policía de Montevideo.

Negro también destacó las medidas contra el crimen organizado y el narcotráfico. Afirmó que durante la actual gestión fueron detenidos y encarcelados unos 35 líderes de bandas narcotraficantes y mencionó más de 140 operaciones vinculadas al lavado de activos.

"Dimos un listado de unos 35 nombres de líderes de bandas de narcotraficantes que han sido apresados y encarcelados en lo que va de la gestión así como las incautaciones —no solamente en Montevideo, sino en todo el país— que se han realizado. Y, también, que es la última etapa, el lavado de dinero, con más de 140 operaciones de lavado activo que se llevan adelante y una cifra récord de embargos", explicó el ministro Negro.

Además, señaló que el gobierno prevé reforzar el patrullaje mediante la incorporación de vehículos, motos y comisarías móviles, así como tecnología para mejorar los controles en las fronteras y en el área metropolitana.

La oposición afirmó que el Plan Nacional de Seguridad Pública "viene fracasando"

Tras la comparecencia del ministro, los diputados de la oposición Pablo Abdala y Gabriel Gurméndez cuestionaron los resultados de la gestión en seguridad y consideraron que las medidas adoptadas no han logrado revertir el aumento de la violencia, uno de los objetivos que se había trazado el Plan Nacional de Seguridad.

"La prioridad era bajar los homicidios y reducir la violencia en los territorios críticos. La información de los primeros nueve meses, desde que se implementa en este año el plan, es muy elocuente de que este plan viene fracasando", afirmó el diputado colorado Gurméndez.

El diputado colorado también criticó las respuestas del ministro Negro y afirmó que la realidad "fue reconocida por el señor Orsi hace algunos meses" (cuando dijo que había que "apretar más" tras el asesinato de un niño en una balacera en el Parque Rodó), aunque "el ministro no parece reaccionar" ante estos hechos.

"Se siente un grado de normalización de la situación y no se traducen las palabras de los jerarcas de Presidencia en iniciativas o propuestas que el ministro haya anunciado hoy", dijo Gurméndez.

Gurméndez también cuestionó la cantidad de policías incorporados desde el comienzo de la actual administración. Según relató, Negro le respondió que actualmente hay 50 efectivos más que el 1° de marzo de 2025, una cifra que contrastó con la promesa electoral de aumentar la plantilla policial.

"El ministro hizo alguna maniobra un poco elusiva respecto a las cifras, pero finalmente le pedí que me contestara la pregunta en forma concreta y nos dijo que, al día de hoy, hay solamente 50 policías más que los que había el 1 de marzo del 2025", relató.

Consultado al respecto en conferencia de prensa, el ministro dijo que se le había "explicado" a los legisladores que, en Uruguay, egresan de forma diaria 90 policías de la institución.

"Esto determina un recambio permanente y variable, que si uno hace un corte en determinada fecha, puede determinar 50, 100 o 200. Depende cuándo haga el corte en qué estadío estamos en ese recambio de policías. Lo importante aquí es que tenemos más policías que en el período pasado, por lo tanto nuestras calles están mejor patrulladas que en el período pasado, si eso es lo que le interesa al diputado Gurméndez", sostuvo Negro.

Abdala, por su parte, calificó la comparecencia del ministro como una demostración de "enorme pasividad" e "indolencia". También señaló que los datos oficiales muestran un freno en la tendencia descendente de los delitos contra la propiedad y que, por primera vez desde 2020, "aumentan las rapiñas y aumentan los hurtos".