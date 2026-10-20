Alerta Amber: Interior coordina con privados para alertar por desapariciones en la "mayor cantidad de pantallas" del Uruguay

Juan Carlos Álvez, director de Interpol en Uruguay, dijo este martes que el sistema de alertas tempranas sobre emergencias climáticas y desapariciones de menores de edad por SMS quedará plenamente implementado para diciembre .

Las declaraciones de Álvez se dan poco después de que el Ministerio del Interior solicitara activar la Alerta Amber por la desaparición de una adolescente de 15 años en Paysandú , que fue encontrada horas después en Argentina.

A diferencia de lo que establece el decreto del Poder Ejecutivo que creó el Sistema de Alerta Temprana por Telefonía Móvil (SAT-Móvil), la alerta llegó solo a algunos celulares que estaban a 170 kilómetros de la desaparición a través de Meta o a aquellos que tenían instalada la app de 911.

Alerta Amber en Uruguay: por qué algunos celulares no recibieron la notificación pese a la emergencia

Activaron la Alerta Amber en Uruguay y Argentina por una adolescente de 15 años desaparecida en Paysandú

El sistema fue aprobado mediante un decreto del Poder Ejecutivo con fecha del 8 de octubre, aunque establece que el sistema deberá quedar totalmente operativo para el 31 de diciembre de 2026. La plataforma tiene como propósito emitir advertencias de forma masiva, inmediata, gratuita y georreferenciada a la población a través de mensajes de texto.

El mecanismo contempla dos tipos de notificaciones: las alertas por eventos climáticos o sanitarios, a cargo del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), y las alertas Amber, emitidas exclusivamente por el Ministerio del Interior para la rápida búsqueda de menores desaparecidos.

Álvez relató en entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10) que el mecanismo comenzará en diciembre dado que el sistema informático fue recién adquirido por el gobierno. Al día de hoy, las alertas son notificadas por medios de comunicación y redes sociales.

Por otro lado, el director de Interpol en Uruguay adelantó que "están trabajando" con empresas privadas, como centros comerciales, para mostrar las alertas en la "mayor cantidad de pantallas que haya en el Uruguay", en especial, en lugares donde haya "concurrencia masiva de personas". Álvez también agregó que están en colaboración con la Intendencia Montevideo para reproducir las alertas en "todas sus pantallas" y que estas se vean en puertos, aeropuertos, pasos de fronteras y rutas nacionales.

La Alerta Amber que se activó este fin de semana

Camila Rodríguez Caraballo, una adolescente de 15 años, fue vista por última vez en Paysandú el pasado viernes 16 de octubre en horas de la mañana. Ante esta situación, el Ministerio del Interior de Uruguay activó el sábado la Alerta Amber, un mecanismo de difusión masiva diseñado para facilitar la ubicación inmediata de menores ausentes.

Dada la cercanía del departamento con la frontera, las autoridades uruguayas solicitaron rápidamente la colaboración de las fuerzas de seguridad argentinas. En respuesta, el país vecino activó la Alerta Sofía, su propio mecanismo de búsqueda, e involucró en el operativo a sus Fuerzas Federales, la Policía de Entre Ríos y la Oficina Central Nacional de Interpol en Buenos Aires.

Finalmente, el domingo 18 de octubre el Ministerio del Interior confirmó que la adolescente fue localizada con vida y en buenas condiciones en territorio argentino.