Alerta Amber: cómo fue la operación conjunta con Argentina para dar con el paradero de la adolescente de Paysandú en Campana, cerca de Buenos Aires

El Ministerio del Interior brindó detalles este lunes del operativo que permitió dar con el paradero de la adolescente Camila Ayelén Rodríguez , de 15 años y oriunda de Paysandú que había sido denunciada como desaparecida y que fue encontrada, luego de que se activara una Alerta Amber, en Argentina con un hombre de 37 años.

La búsqueda implicó un operativo conjunto entre Uruguay y Argentina , luego de que la Policía uruguaya encontrara indicios de que la joven podía estar en ese país .

El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, señaló que la investigación para dar con la adolescente incluyó varias reuniones con las partes, además del trabajo de otras áreas como Crimen Organizado e Interpol y la fiscalía de Joaquín Suárez.

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De esas reuniones, surgió el dato de que la menor podía estar en Argentina, por lo que también se involucró a la Policía Federal de Entre Ríos y autoridades de ese país.

Además, se activó la Alerta Sofía en Argentina, un instrumento similar a la Amber que se estrenó recientemente en Uruguay.

"Se hicieron diferentes tareas en cooperación con nuestros pares de Argentina que hicieron un trabajo excepcional en todo momento coordinado con nuestra Policía. Se llega en Campana (cerca de Buenos Aires) a una casa donde se hacen diferentes actuaciones y un allanamiento. Allí se detiene a la persona involucrada, implicada, y se hace contacto con la menor, que está obviamente en Argentina en trámite de estar para acá", detalló Sánchez.

La persona en cuestión es un hombre de 37 años con doble nacionalidad (uruguaya y argentina) que estaba junto a la adolescente. Sánchez dijo que será extraditado a Uruguay en las próximas horas.

El hombre estaba viviendo en Argentina desde hacía cuatro años, aunque tenía más de un ingreso registrado al país en lo que va del año.

"La familia de la menor ausente lo conocía, hizo parte de la denuncia, entonces nos llevó también a ahondar en determinados detalles", dijo Sánchez, aunque evitó dar más información sobre el vínculo que ambos mantenían.

La adolescente había sido denunciada como vista por última vez el viernes 16 de octubre, sobre las 06:30, en el departamento de Paysandú.

Los padres de Rodríguez habían contado a Telemundo el fin de semana que su hija no tenía amigos ni "nada".

"No tiene amigos, no tiene nada. Novio, nada. Lo raro es que ella no salía a ninguna parte sola, nada. No sé, eso es lo raro.", había expresado la madre durante la entrevista.

Los padres también se refirieron a la trayectoria educativa de Camila y dijeron que había dejado de asistir al liceo. Según su testimonio, la adolescente era objeto de bullying: "Dejó el liceo abandonado porque la relajaban porque le salían los granitos en la cara y todo", había detallado su padre.