Activaron la Alerta Amber en Uruguay y Argentina por una adolescente de 15 años desaparecida en Paysandú

El Ministerio del Interior activó la Alerta Amber para procurar la ubicación inmediata de Camila Ayelén Rodríguez Caraballo , una adolescente de 15 años que fue vista por última vez este viernes 16 de octubre, sobre las 06:30, en el departamento de Paysandú.

Camila mide 1,56 metros, pesa 65 kilos, tiene el pelo negro y largo y los ojos marrones , según los datos difundidos para colaborar con su búsqueda.

Según informó el ministerio, desde el comienzo de la búsqueda se solicitó la colaboración de las fuerzas policiales argentinas, debido a la cercanía del departamento con el país vecino. En el marco de esa coordinación, se puso a disposición a las Fuerzas Federales argentinas, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Buenos Aires y la Policía de la provincia de Entre Ríos. Como resultado, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) emitió la Alerta Sofía , el mecanismo argentino de búsqueda de menores de edad desaparecidos, en respuesta a la solicitud de colaboración realizada por la Policía uruguaya.

En Uruguay, la investigación continúa a cargo del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, dependiente de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, con el apoyo de las demás unidades de la Policía Nacional y las coordinaciones internacionales correspondientes.

Qué dijeron los padres de la adolescente

En declaraciones a Telemundo (Canal 12) este sábado, los padres de Camila dijeron que no tienen información que permita establecer qué ocurrió con la adolescente ni dónde podría encontrarse. La familia dijo que desconoce qué ropa llevaba puesta la adolescente cuando desapareció y señaló que no acostumbraba salir sola de su casa, ubicada cerca del centro de Paysandú.

"No tiene amigos, no tiene nada. Novio, nada. Lo raro es que ella no salía a ninguna parte sola, nada. No sé, eso es lo raro.", expresó la madre durante la entrevista.

Los padres también se refirieron a la trayectoria educativa de Camila y dijeron que había dejado de asistir al liceo. Según su testimonio, la adolescente era objeto de bullying: "Dejó el liceo abandonado porque la relajaban porque le salían los granitos en la cara y todo", contó su padre.

Por su parte, el tío de Camila relató que el padre había subido a la habitación de la adolescente alrededor de las 06:30 del viernes para decirle que le llevaría café. En ese momento, según contó, la joven estaba sentada en una silla y había estado utilizando un celular y una tablet o una computadora portátil.

El tío planteó la necesidad de revisar las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir los últimos movimientos de su sobrina: "No tiene amigas, es cerrada, tímida. No puede desaparecer en un momento, vive casi en pleno centro. Tienen que ver las cámaras, ver si la levantaron, si alguien la llevó, si se reunió con alguien. Nosotros no tenemos ningún indicio de nada. Mi sobrina no estaba en ambiente de drogas ni nada de eso. Tendrían que ver algunas cámaras o algo, digo yo, que identifique, que vea si la levantaron, si alguien la llevó, si se reunió con alguien", manifestó.

La búsqueda continúa con la participación de las autoridades uruguayas y la colaboración de organismos policiales argentinos.