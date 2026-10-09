Gobierno aprobó decreto que crea sistema de alertas tempranas del Sinae ante fenómenos climáticos: llegarán por mensaje a los celulares

El Poder Ejecutivo emitió un decreto que crea el Sistema de Alerta Temprana (SAT) que permitirá advertir a los ciudadanos , mediante un mensaje de texto a sus celulares, ante fenómenos climáticos de relevancia, como el del Niño.

Según el texto, el propósito de este sistema —también integrado por las alertas Amber que emite el Ministerio del Interior— es crear una plataforma de "difusión masiva, inmediata, gratuita y georreferenciada" para alertar a la población ante "eventos adversos" , tanto climáticos como sanitarios o de otro tipo.

En el caso de estos últimos, la alerta estará a cargo del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), a diferencia de la Amber, destinada a la rápida búsqueda de menores desaparecidos y que gestiona el Ministerio del Interior.

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Solo estos dos organismos están habilitados, al momento, para emitir estos mensajes. El sistema deberá implementarse antes del 31 de diciembre de este año.

Según el decreto (con fecha del 8 de octubre), estos mensajes de advertencia —como los que cuentan otros países— tendrán prioridad absoluta en la red sobre el tráfico telefónico comercial.

Para implementarlo, se requiere que las empresas de telefonía se conecten a una plataforma central a cargo de Antel.

Las alertas estarán georreferenciadas, por lo que llegarán únicamente a los celulares conectados a las antenas o celdas del área geográfica afectada y se "retransmitirán mientras dure la emergencia".

Por otra parte, el decreto que crea este sistema prohíbe que ingresen al país celulares o dispositivos móviles que no cumplan con los requisitos técnicos para recibir este tipo de alertas. Y también se establece que las empresas de telefonía deberán aplicar las actualizaciones correspondientes para que esta función quede activa en todos sus clientes.

¿Quién podrá ordenar que se emita una alerta? El texto del Poder Ejecutivo establece que se necesitará la autorización de al menos dos funcionarios jerárquicos del Sinae, salvo emergencias de riesgo inminente, donde el aval podrá venir únicamente del director nacional.

Se harán dos pruebas anuales anunciadas con 48 horas de anticipación y se realizará una prueba piloto en al menos un deparamento.