Alerta Amber en Uruguay: por qué algunos celulares no recibieron la notificación pese a la emergencia

El gobierno creó el Sistema de Alerta Temprana por Telefonía Móvil (SAT-Móvil), que permitirá enviar notificaciones masivas a los celulares de la población ante emisión de Alerta Amber, que refiere a casos de menores de edad desaparecidos. Sin embargo, el mecanismo todavía se encuentra en etapa de implementación, por lo que aún no está garantizada su llegada a todos los dispositivos y de hecho muchos usuarios no recibieron la notificación.

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Según el decreto aprobado por el Poder Ejecutivo el 9 de octubre, el sistema deberá estar operativo en todo el territorio nacional antes del 31 de diciembre de 2026. Esto significa que, aunque ya se dispuso su creación, todavía no venció el plazo establecido para su funcionamiento a escala nacional.

El nuevo mecanismo permitirá emitir alertas de manera masiva, inmediata, gratuita y georreferenciada, con el objetivo de llegar rápidamente a la población ante situaciones de riesgo.

El sistema contempla dos tipos de notificaciones. Por un lado, las advertencias por fenómenos naturales, emergencias sanitarias u otros eventos adversos, que estarán a cargo del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).