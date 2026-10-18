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Encontraron con vida y en buenas condiciones a la adolescente que había desaparecido en Paysandú: fue hallada en Argentina

El Ministerio del Interior informó que Camila Ayelén Rodríguez Caraballo está en buenas condiciones. Fue localizada en el marco de la cooperación entre las policías de Uruguay y Argentina

18 de octubre de 2026 15:27 hs
Policía

Policía

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, la adolescente de 15 años por quien se activó la Alerta Amber Uruguay, fue encontrada con vida y en buenas condiciones, informó este domingo el Ministerio del Interior.

Según la cartera, la joven fue hallada en Argentina en el marco de la cooperación que realizaron las policías de ambos países. El ministerio agradeció la colaboración recibida.

Camila había sido vista por última vez el viernes 16 de octubre, sobre las 6:30, en el departamento de Paysandú. El Ministerio del Interior activó la Alerta Amber el sábado, un mecanismo de difusión masiva para procurar la ubicación inmediata de menores ausentes.

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Debido a la cercanía de Paysandú con el país vecino, desde el inicio de la búsqueda se solicitó la colaboración de las fuerzas policiales argentinas. Argentina puso a disposición sus Fuerzas Federales, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Buenos Aires y la Policía de Entre Ríos.

En respuesta a ese pedido, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) emitió la Alerta Sofía, el mecanismo argentino de búsqueda de menores desaparecidos.

El ministerio no informó en qué lugar de Argentina fue localizada ni en qué circunstancias. Tampoco precisó qué ocurrió desde su desaparición. La cartera adelantó que ampliará la información.

Durante la búsqueda, los padres de Camila dijeron a Telemundo que no tenían información sobre qué había ocurrido ni dónde podía estar. Contaron que no acostumbraba salir sola de su casa, ubicada cerca del centro de Paysandú.

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