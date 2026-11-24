La Policía investiga tres homicidios registrados en Montevideo entre este lunes y martes en los barrios Lavalleja, Puntas de Manga y Manga.

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Las víctimas fatales son dos hombres de 43 y 40 años y una mujer de 54 . Además, una adolescente de 14 años permanece en grave estado tras recibir un disparo en la cabeza , mientras que otra mujer, de 52 años, sufrió lesiones que no revisten gravedad, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Los tres casos están bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de 3° Turno.

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Un hombre de 43 años, poseedor de antecedentes penales, fue asesinado este lunes en la zona de bulevar José Batlle y Ordóñez y Gambetta, en el barrio Lavalleja.

La Policía recibió varios llamados al servicio de emergencias 911 que alertaban sobre la presencia de un hombre caído en la vía pública, con una herida de arma blanca y abundante sangrado.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales trasladaron al herido a un centro asistencial privado, donde se constató su fallecimiento como consecuencia de una herida de arma blanca en el muslo izquierdo.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. En el caso trabajan efectivos del Departamento de Homicidios y del Área de Investigaciones de Zona Operacional III.

Asesinaron a una mujer que circulaba en un auto en Puntas de Manga

Una mujer de 54 años fue asesinada a balazos en la noche de este lunes mientras circulaba en un auto junto a otra mujer, de 52 años, en la intersección de las calles Faros y Firmamento, en el barrio Puntas de Manga.

Según las primeras actuaciones policiales, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta efectuaron varios disparos contra el vehículo en el que viajaban las mujeres, que terminó por impactar contra un árbol.

La mujer de 54 años falleció como consecuencia de las heridas de bala que recibió en la cabeza y en un hombro.

La otra ocupante del vehículo sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada a un centro asistencial, donde se constató que sus lesiones no revestían gravedad.

La Policía trabaja en la identificación de los responsables del ataque.

Homicidio en Manga: mataron a un hombre y una adolescente de 14 años está grave

Un hombre de 40 años fue asesinado a balazos y una adolescente de 14 años resultó gravemente herida en la mañana de este martes en la intersección de avenida de las Instrucciones y camino al Paso del Andaluz, en el barrio Manga.

El ataque ocurrió sobre las 6:15 horas, cuando ambas víctimas circulaban en un automóvil Fiat Siena.

De acuerdo con el relevamiento de las cámaras de videovigilancia realizado por la Policía, los disparos fueron efectuados desde una camioneta Chevrolet blanca.

El conductor del automóvil recibió múltiples impactos de bala y falleció en el lugar. El hombre tenía cinco antecedentes penales, el último de ellos por tentativa de homicidio.

En tanto, la adolescente que viajaba como acompañante recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada a un centro asistencial, donde se constató que la herida revestía gravedad.

Los efectivos policiales encontraron unas 20 vainas en la escena del crimen.

Personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional III trabaja para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.