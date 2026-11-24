El abogado de Deportivo Colonia , Fernando Sosa, confirmó en una entrevista con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador, que el club presentó un recurso de amparo en la justicia contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para buscar que se juegue el partido entre Bella Italia y Deportivo Italiano, la última chance de los colonienses de buscar el ascenso de la Primera Divisional C.

La polémica comenzó el pasado 13 de noviembre, cuando la AUF anunció que Bella Italia obtuvo los tres puntos de la última fecha ante Deportivo Italiano , ya que Italiano decidió no presentarse . Sin embargo, jugadores y dirigentes de ese club publicaron un comunicado afirmando que no estaban enterados de la decisión y sí querían jugar el encuentro .

La resolución es clave para la definición del segundo ascenso , ya que cambia el segundo puesto de la segunda ronda de la C, que da un cupo en la final por subir con Deutscher , campeón del Torneo Inicial . Colonia tiene 34 puntos , luego de ganar su último partido sin jugar por la no presentación de Salus, pero Bella Italia lo supera en el segundo lugar con 35 unidades por la ausencia de Deportivo Italiano.

Por todo esto, los colonienses le pidieron a la AUF que reconsidere su resolución y permita que el partido entre Bella Italia y Deportivo Italiano se dispute.

En su entrevista de este lunes, Sosa afirmó que presentaron cuatro peticiones distintas dentro de la Asociación en los últimos días: "Presentamos a la Mesa Ejecutiva de la C, para que lo chequeara, lo presentamos al Consejo de Liga para que todos los clubes se enteraran y controlaran a ver quién está representando a su club y disponiendo sus derechos, también presentamos un recurso ante la Comisión de Resolución de Disputas, el que entiende de resolver la juridicidad de esto, y también informamos por el conocimiento personal a Ignacio Alonso".

De acuerdo a Sosa, el escrito presentado por Deportivo Italiano para solicitar no presentarse al partido ante Bella Italia no puede ser aceptada debido a la falta de legitimidad de las nuevas autoridades del club tano, algo que además entiende es fácilmente verificable.

"Uno lee el documento que se presentó ante la asociación y no surge ningún requisito mínimo que diga que este supuesto acto electoral y designación del nuevo presidente cumplió con los mínimos requisitos indispensables que prevé la ley. La propia AUF tiene en sus estatutos, sus reglamentos, normas muy rígidas y restrictivas en materia de control. No puede ser que yo mañana me reúna con ustedes, hagamos un acta notarial con un escribano, digamos que somos las nuevas este autoridades de Peñarol y me presente ante la AUF, y la AUF por el simple hecho de haberlo hecho ante el escribano público diga que hubo un acto eleccionario y que yo soy el la autoridad de Peñarol y puedo hacer derechos en el nombre de Peñarol", explicó.

Deportivo Colonia se presentó a la justicia

Deportivo Colonia esperó cuatro días por respuestas hasta este lunes, pero ante la falta de una contestación por parte de la AUF el club decidió presentar un recurso de amparo contra ese organismo, con el objetivo de que la Asociación analice y tome una postura ante el reclamo de los colonienses en un plazo corto, considerando que la final por el ascenso debe jugarse antes del 8 de diciembre, cuando comienza la licencia de los futbolistas.

La justicia debe convocar a una audiencia en un plazo máximo de tres días luego de presentada la demanda, y tomar una resolución en no más de 24 horas. De fallar a favor de Deportivo Colonia, AUF deberá actuar de forma inmediata, incluso aunque apele la decisión –para lo que también tiene un máximo de tres días–.

"Confío que todavía haya un tiempo útil, no para reflexión política, no para reflexión de ninguna otra índole, no para discrecionalidad, sino para simplemente chequear jurídicamente que lo que tiene la Asociación delante es de una precariedad que nunca, en ninguno de los tiempos, podía ser suficiente para autorizar a alguien a comparecer en representación de un club", expresó Sosa.