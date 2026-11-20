El entrenador de Albion , Diego Franco Peraza , repasó su carrera, desde sus inicios como periodista deportivo en esta casa hasta su presente al frente del primer equipo del pionero, en una entrevista con Quedó Picando , del streaming de El Observador.

Con un enfoque analítico y alejado de las polémicas mediáticas, el entrenador profundizó en su metodología de trabajo y su visión sobre el estado actual del fútbol local.

Franco Peraza trabajó durante años en Referí y otros medios como periodista deportivo , y aclaró que su interés por el fútbol siempre estuvo orientado hacia el análisis táctico. "Aquel chiquilín que quiso ser periodista, en realidad, quería ser entrenador . El periodismo era un lugar para hablar del juego, analizarlo y sentirme cerca de la disciplina", explicó.

Luego se decidió a cambiar su rumbo y ser director técnico, para lo que viajó a Barcelona para realizar cursos de especialización, combinando el estudio académico con el trabajo de campo. "Al no haber sido jugador profesional, mi única forma de defender un lugar era estudiar. Me propuse tener un diferencial", señaló.

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La gestión en Albion y la apuesta por la identidad

Sobre su llegada a Albion, Franco explicó que llegó al cargo luego de salir de Defensor Sporting a principios de 2026, donde fue parte del cuerpo técnico de Román Cuello, y explicó que su arribo al pionero se facilitó gracias a conocer a muchos de los integrantes de su área deportiva, entre ellos su dupla técnica Federico Macías.

El entrenador subrayó que el club posee un modelo de juego institucional que se respeta desde las divisiones formativas hasta el primer equipo.

"El pilar es que el equipo asuma el protagonismo y el control a partir de la tenencia del balón. No se trata de sumar puntos por cantidad de pases, sino de construir a partir de una lógica que nos permita identificar ventajas", sostuvo.

Diego Franco Peraza y Federico Macías en el partido entre Nacional y Albion Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Ante la consulta sobre los riesgos de salir jugando desde el fondo —una práctica frecuentemente criticada en el medio local—, el técnico fue enfático: "No es un capricho ni una moda. Es una cuestión de lógica numérica. Si ubicamos bien a los jugadores, generamos superioridad para avanzar".

Asimismo, el entrenador valoró la importancia de la gestión emocional en el vestuario. "El fútbol es complejo y no se puede disociar la táctica de las emociones. Cuando llegamos, el plantel tenía virtudes técnicas claras; solo debíamos tocar fibras emocionales y darles libertad a los jugadores para que ellos también interpreten el juego", añadió.

Crítica al sistema y la cultura del fútbol uruguayo

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue su análisis sobre la disparidad en el fútbol uruguayo. Franco Peraza cuestionó la falta de equidad en las condiciones de competencia, señalando que los equipos chicos deben ir a todas las canchas y jugar en horarios difíciles, mientras que Nacional y Peñarol no pasan por esas dificultades.

"Es mucho más difícil ser regular cuando jugás en todas las canchas y en horarios complejos. Creo que esa falta de exigencia termina perjudicando a los grandes a largo plazo, porque no los obliga a esforzarse por planificar mejor o a proyectar modelos de juego que les permitan competir internacionalmente", reflexionó.

Además, el técnico criticó la construcción histórica del "mito" del fútbol uruguayo. Según su visión, el periodismo de décadas pasadas instaló una narrativa errónea sobre la supuesta superioridad de la "garra" sobre el buen juego. "Uruguay fue históricamente innovador y atrevido. El discurso de que somos chiquitos y que solo ganamos a base de patadas es una construcción que nos ha hecho daño", sentenció.