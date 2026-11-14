Daniel Carreño, golpeado tras el empate de Nacional ante Albion: "Tengo pocas respuestas" y su opinión sobre si el tricolor es "Maxidependiente"

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño , aseguró que lo "golpeó" el empate 1-1 del tricolor ante Albion de este sábado, que dejó al tricolor casi sin chances de pelear por el Torneo Clausura y la Tabla Anual .

"Me agarran no muy bien, sufriendo el resultado", reconoció Carreño en su primera declaración de la conferencia de prensa realizada tras el encuentro ante el pionero, disputado en un Gran Parque Central sin público tricolor.

Más adelante, cuando le consultaron sobre su posible renovación, contestó: "No quiero ni pensar, hoy si me vienen a hablar no quiero hablar con nadie. Me golpeó bastante el resultado y la posibilidad que teníamos y la ilusión. Yo sé que quedan partidos y los vamos a enfrentar de la mejor manera, con Cerro tenemos que ganar y después la semifinal (de Copa AUF Uruguay, ante Montevideo City Torque), pero hoy pocas ganas".

Al analizar el partido, Carreño marcó que en su opinión Nacional no estaba pasando "zozobras" en el segundo tiempo , pero tenía la "sensación" de que "era corto el resultado y que cualquier cosa iba a haber un empate".

Nacional 1-1 Albion: el tricolor volvió a perder puntos y depende de dos milagros para pelear el Torneo Clausura y la Tabla Anual

Alerta máxima en Nacional: Maximiliano Gómez y Bruno Zuculini se retiraron sentidos ante Albion, y Sebastián Coates no estará ante Cerro

"Eso era lo que estaba viendo, y bueno, nosotros intentamos a mediados del segundo tiempo, tuvimos dos jugadas de gol, una pelota en el palo, algunos desbordes, pero bueno, estaba mirando que ellos se nos estaban viniendo, sin mucho peligro, cualquier jugada podía ser gol", lamentó el DT.

También le preguntaron por los tres cambios que hizo tras el gol de Albion, que estaban prontos para ingresar antes del córner que derivó en el empate pionero, y explicó que decidió sacar a Tiziano Correa por Nahuel Gelós a pesar del tanto recibido porque "ya tenía el cambio hecho" y porque "Tiziano estaba algo cansado".

"Con Maxi (Silvera) por dentro necesitábamos a alguien por fuera que acompañara a (Gastón) Martirena. Estábamos atacando mucho por derecha y necesitábamos más profundidad por izquierda, y pusimos a Gelós para desbordar y enganchar hacia el medio. No tuvo mucho tiempo, tuvo una oportunidad que le pegó mal a la pelota", continuó el entrenador.

En una de las últimas preguntas le consultaron si podía comentar las virtudes y defectos del plantel tricolor, y aclaró que "no es momento para hacer un balance". "Tengo pocas respuestas para el partido, imagínate para hacer un balance. El plantel tiene muchas virtudes, se entrega, lleva el partido a donde mejor nos conviene, no le escapamos al correr o a sacrificarnos. Siempre tenemos más ocasiones que el rival, hay veces que no está alcanzando", expresó.

Por último, le cuestionaron si estaba "amargado o caliente". "Mañana te contesto, disculpá pero hoy puedo decir un disparate", concluyó.

Un Nacional "maxidependiente": la situación de Maxi Gómez y la baja de Calvo

Maximiliano Gómez se retira lesionado del partido ante Albion Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Carreño también habló sobre la situación de Maximiliano Gómez, que se retiró lesionado en el arranque del primer tiempo con un dolor en el posterior derecho.

"Maxi Gómez creo que va a estar bien, le va a llevar un día de descanso y nada más porque se le apretó un músculo. En camilla no tuvo ningún problema", explicó el técnico, al que luego le preguntaron si creía que Nacional depende mucho del delantero.

"Hemos tenido buenos partidos sin Maxi, pero cuando Maxi no ha estado en la cancha el resultado generalmente no ha sido bueno. Quizás seamos un poco 'maxidependientes', pero no porque Nacional sea 'maxidependiente', sino porque Maxi es un jugador que hace la diferencia y hoy lo sentimos", admitió.

"Es un jugador con mucha personalidad, con mucha fuerza, los rivales se tiran diez metros más atrás. Jugamos todo el partido sin Maxi y lo sentimos sí", agregó.

Por otra parte, al entrenador le consultaron si es posible que Francisco Calvo llegue al partido ante Cerro, luego de su participación con la selección de Costa Rica en un amistoso contra Argentina. "No creo que llegue", lamentó Carreño, que entiende que el zaguero "va a llegar muy justo" a Uruguay para ese partido.

"Vamos a ver si podemos hacer una gestión para volver, hay que ver cuantos minutos juega con Argentina, como es su viaje y en qué condiciones viene", detalló.