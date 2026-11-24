La Copa América 2028 se llevará a cabo nuevamente en Estados Unidos, al igual que la última edición en 2024 y en 2016, e incluiría la presencia de selecciones de Concacaf con el objetivo de que sea más competitiva, de acuerdo a lo acordado en la última reunión de Conmebol según varias informaciones.
Tal como ocurrió la edición pasada en 2024, que tuvo a la selección Argentina como campeón, distintas informaciones apuntan a que el máximo certamen sudamericano de selecciones se celebrará en tierras norteamericanas entre junio y julio de 2028.
Las razones son, sobre todo, económicas, comerciales y de infraestructura: desde el Mundial que albergó hace pocos meses, Estados Unidos cuenta con varios estadios completamente renovados en distintas ciudades y en condiciones de recibir un torneo de esta dimensión.
La Copa América aumentará la cantidad de equipos
En las próximas semanas se conocería el nuevo esquema de competencia, que incluiría a representantes de Concacaf con el objetivo de lograr una Copa América más extensa y competitiva.
A lo largo de la historia, ocho selecciones de esa confederación participaron de estas citas: México (finalista en 1993 y 2001), Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá.
Argentina campeón de la Copa América 2024
Charly Triballeau / AFP