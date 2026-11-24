La Cámara de Diputados inició la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , por su actuación en el caso de la anestesista Inés Miralles .

El diputado interpelante, Federico Casaretto , recordó que conocía a la actual ministra desde que ambos eran legisladores en esta cámara y que tenía un buen concepto antes de que asumiera el cargo.

" He sentido una gran desilusión al ver a la actual ministra ejerciendo su responsabilidad de gobierno. No es la misma Cristina Lustemberg que conocí en este Parlamento", dijo Casaretto al inicio de la interpelación.

Lustemberg será interpelada el martes por caso Miralles: "Esperemos que tenga como resultado a la ministra dejando el cargo", dijo diputado

Orsi respaldó a Lustemberg: "Alguien que corrige cuando las cosas no salen bien, creo que se merece el mejor de los apoyos"

La anestesista Inés Miralles fue condenada penalmente por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera , ocurrida a raíz de una mala praxis. En el ámbito administrativo, la Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto una inhabilitación de cinco años para ejercer la profesión.

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió posteriormente reducir esa sanción a tres años, lo que generó cuestionamientos desde la oposición. El presidente Yamandú Orsi intervino y dispuso dejar sin efecto la reducción de la sanción, con lo que se restableció la inhabilitación original de cinco años.

El diputado Casaretto recordó que felicitó a Lustemberg cuando conoció que sería ministra. "Tenía el mejor de los conceptos, una médica exitosa, una mujer reconocida", dijo el interpelante, a la vez que reconoció el diálogo que mantenía la entonces legisladora con sus rivales políticos.

La interpelación fue aprobada el miércoles pasado en la Cámara de Representantes, con 48 votos afirmativos. Entre ellos, diputados del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente e Identidad Soberana. En este sentido, Casaretto agradeció a estos cinco partidos políticos.

El diputado recordó que ya había pedido con anterioridad la renuncia a Lustemberg. "Le pedí la renuncia después de todo el episodio que pasó con el multi-empleo del Dr. (Álvaro) Danza", dijo sobre el caso del presidente de ASSE.

"Le volví a pedir la renuncia cuando advertí todo el proceso de esta sanción y reducción de la misma", dijo en relación al caso Miralles. "Entendí que no podía estar al frente alguien que no brinda garantías como las que debe brindar un ministro de Salud Pública", agregó y dijo que "se le ocultó información al Parlamento".

Cristina Lustemberg es interpelada en la Cámara de Diputados por el caso de la anestesista Inés Miralles Captura de pantalla de la transmisión de la Cámara de Representantes

"Esta es la peor interpelación que me imaginé hacer, porque no es de políticas de salud. No es de hacia dónde va el rumbo de la política sanitaria del Uruguay. Es del dolor de una vida humana", dijo el miembro interpelante y negó que las críticas a Lustemberg se deban a una cuestión de género. "¿La fallecida qué era? Mujer. ¿La mamá sufriente qué es? Mujer", agregó.

"Una anestesista que sale dos veces de la operación y no avisa que sale. La primera vez sale por razones fisiológicas, a todos nos puede pasar, pero siempre se avisa. La segunda vez totalmente injustificada, sale para mojarse la cara porque estaba 'embotada', teniendo canilla como tienen todos los block quirúrgicos para haberlo hecho ahí", relató Casaretto.

"La paciente cuando ella regresa en una de esas salidas se encuentra en paro cardiorrespiratorio", contó. "La anestesista sacó el tubo –instrumento que conecta a un paciente que por sus medios no puede respirar– y demoró, según los que analizaron todo este caso, más de cinco minutos en volver a colocarlo. Eso provocó daños encefálicos irreversibles", agregó.

Pese a las críticas de la oposición, Orsi respaldó públicamente a Lustemberg. En rueda de prensa, sostuvo que el MSP había sido "inducido a error" por el asesoramiento jurídico recibido y defendió la posibilidad de rectificar decisiones.