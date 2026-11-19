El presidente de la República, Yamandú Orsi , respaldó a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , previo a la interpelación de la jerarca por el caso de la anestesista Inés Miralles , mientras que desde la oposición le piden la renuncia de la secretaria de Estado.

El mandatario revocó la resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) y restableció la sanción original de cinco años de inhabilitación a la anestesista Miralles, quien había sido condenada penalmente por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera , ocurrida a raíz de una mala praxis .

Este miércoles en Colonia, Orsi fue consultado sobre si Lustemberg continuaba teniendo su apoyo. "Por supuesto, alguien que corrige cuando las cosas no salen bien, creo que se merece el mejor de los apoyos ", respondió en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

Lustemberg será interpelada el martes por caso Miralles: "Esperemos que tenga como resultado a la ministra dejando el cargo", dijo diputado

El primer mandatario también fue consultado sobre si la ministra corrige o fue él quien la hizo corregir. " Yo no hago corregir a nadie , se trabaja en equipo, no hay que subestimar la inteligencia de la gente", contestó.

La ministra será interpelada por este caso el próximo martes en la Cámara de Representantes. "Es un instrumento que existe y se ha aplicado muchísimo en este período gobierno, creo que la cantidad de interpelaciones que hemos tenido es casi récord", dijo Orsi. "Es necesario, la democracia tiene eso", añadió.

El miembro interpelante será el diputado nacionalista Federico Casaretto, quien encabezará las preguntas sobre la decisión de reducir la sanción administrativa que se le había impuesto a Miralles.

En el ámbito administrativo, la Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto una inhabilitación de cinco años para ejercer la profesión. Sin embargo, el MSP resolvió posteriormente reducir esa sanción a tres años, lo que generó cuestionamientos desde la oposición.