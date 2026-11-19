Un hombre de 82 años en situación de calle murió en un centro de salud de ASSE luego de permanecer tres días en una plaza del barrio Buceo , en las inmediaciones de Bulevar Batlle y Ordóñez y Juan de Dios Peza. Vecinos de la zona habían alertado en reiteradas oportunidades al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) sobre su situación y expresado su preocupación por el deterioro de su estado de salud.

Ante lo ocurrido, según confirmó El Observador con fuentes del Mides, el organismo dispuso una " investigación exhaustiva de todas las actuaciones ", con especial atención al cumplimiento de los protocolos de atención, captación y derivación de personas en situación de calle. El objetivo es determinar si hubo "omisiones o incumplimientos" por parte de los equipos de la organización que presta el servicio al ministerio.

En declaraciones difundidas por Telemundo (Canal 12), uno de los vecinos relató que había llamado por "tercera vez" para advertir sobre la situación del hombre.

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"Esta es la tercera vez que llamamos al Mides por la situación de un señor que ya, no sé, está a punto bastante crónico de morirse, porque otra cosa no le puedo decir", expresó. En la conversación telefónica, el vecino insistió en que nadie había concurrido al lugar y describió el estado de salud del hombre: " El hombre está temblando, se va a morir, a ver si me entiende ".

El operador se sorprendió por la demora y preguntó: "¿No han ido todavía?". Además, respondió que ya había derivado el reclamo y que volvería a reiterarlo internamente para averiguar por qué no habían concurrido los equipos. "Obviamente que le di prioridad de acuerdo a lo que usted me había llamado", señaló el operador.

Esta llamada se enmarca en el servicio de respuesta del Mides sobre personas en situación de calle; el organismo dispone de la línea gratuita 0800 3650 y del servicio de WhatsApp a través del 091 365 000.

En respuesta a la consulta sobre lo ocurrido, el Mides informó que su equipo base convocó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) luego de que un equipo de calle notificara sobre una situación que podía implicar una "emergencia sanitaria".

Según la versión del ministerio, los equipos técnicos concurrieron al lugar una hora después del primer reporte ciudadano que recibieron y realizaron intervenciones en reiteradas oportunidades durante un lapso de pocas horas. El Mides agregó que no "hay registro de llamadas o avisos previos previos al ministerio".

Tras la convocatoria del Mides, personal médico de ASSE concurrió al lugar y determinó el traslado del hombre a un centro de salud durante las primeras horas de la tarde del lunes. De acuerdo con la información proporcionada por ASSE al ministerio, el hombre falleció posteriormente mientras recibía asistencia médica. El Mides señaló que los protocolos vigentes establecen que, ante una emergencia sanitaria, los equipos deben realizar una "llamada inmediata al SAME". La investigación buscará establecer si ese procedimiento se cumplió.

“Se esperan los resultados de la misma para determinar si hubo omisiones o incumplimientos de los procedimientos”, indicó el ministerio. También aseguró que, en caso de comprobarse irregularidades, se tomarán las "medidas que correspondan".