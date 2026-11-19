La Intendencia de Montevideo (IM) abrió un llamado laboral para cubrir cargos presupuestados de técnico/a mecánico/a automotriz en el departamento. La convocatoria figura publicada en el portal oficial Uruguay Concursa y en la plataforma de Oferta Laboral de la Intendencia de Montevideo bajo el número de concurso 1681.
El llamado está dirigido a personas mayores de 18 años con formación técnica de nivel medio en mecánica automotriz, sin exigencia de título universitario de grado, para desempeñar tareas de mantenimiento, diagnóstico y reparación de la flota vehicular municipal.
Requisitos Excluyentes
De acuerdo con las bases establecidas en el portal de Oferta Laboral de la Intendencia de Montevideo, los postulantes deben cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones al cierre del período de inscripción:
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Ser ciudadano/a natural o legal (artículo 76 de la Constitución de la República) y poseer Credencial Cívica.
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Tener 18 años de edad o más al momento de realizar la inscripción.
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Contar con alguno de los siguientes títulos expedidos por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU):
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Bachiller en Mecánica Automotriz (Plan 1998) o Bachiller Técnico en Mecánica Automotriz (Plan 1976).
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Técnico Bachiller de Mecánica en Vehículos y Motores (Plan 1989).
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Bachiller Tecnológico en Electromecánica Automotriz (Plan 2004/06).
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Bachiller Profesional - Técnico de Nivel Medio en Mecánica Automotriz (Plan 2008).
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Bachiller Técnico Profesional Orientación Automotores (Plan 2023).
Alternativa educativa habilitada: También pueden postularse quienes tengan el Segundo Ciclo de Enseñanza Media completo (Secundaria o Bachillerato Tecnológico de UTU en todas sus opciones) acompañado del título de Mecánico Especializado en Mantenimiento Correctivo de Vehículos o de Mecánico Automotriz (4 años) expedidos por Talleres Don Bosco.
Condiciones del cargo
El ingreso corresponde a un cargo de presupuesto dentro de la Carrera 3218, perteneciente al Subescalafón E2 (Especialista Profesional Técnico), Escalafón Especialista Profesional, Nivel de Carrera V.
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Destino funcional: Los puestos estarán asignados a los departamentos de Gestión Humana, Desarrollo Urbano y Desarrollo Ambiental de la comuna capitalina.
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Tareas principales: Diagnóstico mecánico, eléctrico y electrónico de vehículos automotrices, así como tareas de mantenimiento preventivo y reparaciones correctivas.
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Modalidad de selección: Concurso abierto de oposición y méritos para conformar una lista de prelación.
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Remuneración: El salario base se ajusta a la escala salarial vigente del Nivel de Carrera V del Subescalafón E2 de la comuna. Se trata de un sueldo base: $ 45.691, más los incrementos y beneficios que se otorgue a los/as funcionarios/as de la Intendencia de Montevideo.
Plazos y cómo postularse
El período de inscripciones comenzó el 12 de noviembre y permanecerá abierto hasta el jueves 26 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas.
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Vía de inscripción: El trámite se realiza exclusivamente por internet a través del portal oficial Oferta Laboral de la Intendencia de Montevideo.
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Consultas: La administración habilitó el correo electrónico [email protected] y la línea telefónica 1950 (internos 4755, 4756, 4757 y 4758) para responder dudas sobre el llamado.