La Intendencia de Montevideo (IM) abrió un llamado laboral para cubrir cargos presupuestados de técnico/a mecánico/a automotriz en el departamento. La convocatoria figura publicada en el portal oficial Uruguay Concursa y en la plataforma de Oferta Laboral de la Intendencia de Montevideo bajo el número de concurso 1681 .

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El llamado está dirigido a personas mayores de 18 años con formación técnica de nivel medio en mecánica automotriz, sin exigencia de título universitario de grado, para desempeñar tareas de mantenimiento, diagnóstico y reparación de la flota vehicular municipal.

De acuerdo con las bases establecidas en el portal de Oferta Laboral de la Intendencia de Montevideo , los postulantes deben cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones al cierre del período de inscripción:

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Alternativa educativa habilitada: También pueden postularse quienes tengan el Segundo Ciclo de Enseñanza Media completo (Secundaria o Bachillerato Tecnológico de UTU en todas sus opciones) acompañado del título de Mecánico Especializado en Mantenimiento Correctivo de Vehículos o de Mecánico Automotriz (4 años) expedidos por Talleres Don Bosco .

Contar con alguno de los siguientes títulos expedidos por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) :

Tener 18 años de edad o más al momento de realizar la inscripción.

Ser ciudadano/a natural o legal (artículo 76 de la Constitución de la República) y poseer Credencial Cívica .

Condiciones del cargo

El ingreso corresponde a un cargo de presupuesto dentro de la Carrera 3218, perteneciente al Subescalafón E2 (Especialista Profesional Técnico), Escalafón Especialista Profesional, Nivel de Carrera V.

Destino funcional: Los puestos estarán asignados a los departamentos de Gestión Humana, Desarrollo Urbano y Desarrollo Ambiental de la comuna capitalina.

Tareas principales: Diagnóstico mecánico, eléctrico y electrónico de vehículos automotrices, así como tareas de mantenimiento preventivo y reparaciones correctivas.

Modalidad de selección: Concurso abierto de oposición y méritos para conformar una lista de prelación.

Remuneración: El salario base se ajusta a la escala salarial vigente del Nivel de Carrera V del Subescalafón E2 de la comuna. Se trata de un sueldo base: $ 45.691, más los incrementos y beneficios que se otorgue a los/as funcionarios/as de la Intendencia de Montevideo.

Plazos y cómo postularse

El período de inscripciones comenzó el 12 de noviembre y permanecerá abierto hasta el jueves 26 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas.