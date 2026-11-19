Familiares y allegados de los tres policías imputados por la muerte de Maximiliano Machín , el joven de 30 años que murió el pasado 21 de junio tras una intervención policial en San Antonio , Canelones, se concentraron este miércoles 18 de noviembre en San Ramón para expresar su solidaridad con los funcionarios y reclamar que puedan esperar el juicio en libertad.

La convocatoria comenzó a las 17:00 en el lugar donde se encuentran las letras que identifican a la localidad de San Ramón. Las familias de los policías Silvera, Aquino y Rivero habían invitado a los vecinos a participar de la movilización, en el marco de los reclamos que vienen realizando desde que los tres funcionarios fueron enviados a prisión preventiva el pasado 7 de octubre.

Los policías permanecen privados de libertad mientras avanza la investigación por la muerte de Machín. La Justicia los formalizó por la presunta comisión de un delito de homicidio en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos y dispuso 120 días de prisión preventiva, hasta el 4 de febrero de 2027.

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La concentración se produjo una semana después de que las familias difundieran una carta abierta en la que cuestionaron la prisión preventiva y reclamaron que se investiguen otras hipótesis sobre las circunstancias de la muerte de Machín.

"Una familia de San Antonio llamó al 911 porque no podía más. Pedía ayuda. Tres policías fueron. Hoy esos tres policías están presos", comienza la carta, a la que accedió El Observador.

Los familiares sostienen que los funcionarios permanecieron en libertad durante los 108 días que transcurrieron entre la muerte del joven y la formalización de la investigación, sin intentar abandonar sus domicilios ni interferir en el proceso.

"¿Qué cambió el 7 de octubre para que hombres que esperaron en libertad más de tres meses, sin fallarle a nadie, tengan que estar presos hasta febrero?", cuestionaron.

En ese sentido, plantearon que podrían haberse aplicado medidas alternativas, como arresto domiciliario, tobilleras electrónicas o prohibiciones de acercamiento a los testigos.

Las familias también expresaron su solidaridad con los allegados de Machín y señalaron que su reclamo no busca impedir que se determinen responsabilidades.

"Sentimos de verdad el dolor de la familia de Maximiliano. Perder a un hijo es lo peor que le puede pasar a una madre y a un padre. No escribimos contra ellos. Queremos saber la verdad tanto como ellos", manifestaron.

La defensa espera nuevas diligencias y cuestiona la prisión preventiva

En diálogo con El Observador, el abogado Rodrigo Rey, defensor de los tres policías junto con Marcelo Frioni, señaló que aguardan nuevas actuaciones en la investigación que podrían aportar elementos para solicitar una revisión de la prisión preventiva.

"Estamos esperando nuevas diligencias ampliatorias que permitan iluminar aspectos cruciales de la imputación y puedan fundamentar una necesaria revisión cautelar", afirmó Rey.

El abogado también cuestionó los argumentos utilizados para mantener a los funcionarios privados de libertad. "El examen de riesgos tiene a nuestro juicio una flagrante desproporción", sostuvo. En ese sentido, consideró que "La prisión preventiva no está debidamente fundada".

Los tres policías permanecen en prisión preventiva desde el 7 de octubre y la medida cautelar se extiende, en principio, hasta el 4 de febrero de 2027. La Fiscalía fundamentó su solicitud en la existencia de riesgos de entorpecimiento de la investigación, mientras que la defensa sostiene que podrían aplicarse medidas alternativas a la privación de libertad.

Qué pasó con Maximiliano Machín y por qué hay tres policías presos

El caso se remonta al 21 de junio, cuando la familia de Machín llamó al 911 por una situación de violencia intrafamiliar en una vivienda de San Antonio. Tres policías concurrieron al lugar, esposaron al joven y lo trasladaron al hospital de San Ramón, donde recibió atención médica. Posteriormente, los funcionarios lo llevaron nuevamente a su domicilio.

Según la investigación de Fiscalía, durante ese trayecto, de unos 30 kilómetros, el patrullero se detuvo en dos oportunidades. La primera parada duró dos minutos y la segunda, nueve minutos y 50 segundos, de acuerdo con los registros de GPS y cámaras de videovigilancia.

Cuando el vehículo llegó a la vivienda, Machín ya no podía descender por sus propios medios. Poco después, uno de sus familiares advirtió que no respiraba y fue trasladado al hospital de Canelones, donde se constató su fallecimiento. La autopsia determinó que se trató de una muerte violenta y constató múltiples lesiones, entre ellas hematomas, heridas cortantes y fracturas.

Maximiliano Machín Crédito: Telenoche (Canal 4)

Para la fiscal Luján Gómez, las lesiones que provocaron la muerte se produjeron durante el traslado policial, cuando Machín estaba bajo custodia de los tres funcionarios.

La defensa, encabezada por los abogados Marcelo Frioni y Rodrigo Rey, sostiene que existen otras hipótesis que deben investigarse y cuestiona la falta de determinadas diligencias periciales. "En ese sentido, entendemos que es un caso complejo, que depende de prueba eminentemente científica", señalaron los abogados anteriormente a El Observador.

La Fiscalía, por su parte, sostuvo que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación para fundamentar la prisión preventiva, medida que fue dispuesta por la Justicia.

Mientras continúa el proceso judicial, las familias de los policías insisten en que los funcionarios puedan regresar a sus hogares.

"No pedimos privilegios. No pedimos impunidad. No pedimos que se deje de investigar: pedimos exactamente lo contrario, que se investigue todo y no solo lo que apunta en una dirección", expresaron en la carta que antecedió a la concentración de este miércoles.