El Mides iniciará en Maldonado un plan para llevar personas en situación de calle a vivir y trabajar en el campo

El proyecto piloto que lleva a personas en situación de calle a habitar y a trabajar en el campo va a tener su primera experiencia en Maldonado en diciembre .

Se trata del proyecto Habitar, Convivir y Producir. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, contó que en el departamento esteño tendrá "su primer paso" . "Vamos a tener una experiencia en San Carlos , en Carmelo (Colonia) y en Fray Bentos (Río Negro)", añadió.

"Estamos hablando de gente que está dispuesta a hacer este movimiento, no es un movimiento compulsivo ", agregó Civila entrevistado en Arriba Gente de Canal 10. "Es gente que está dispuesta a vivir en el medio rural , a hacer una experiencia de trabajo y de producción ", detalló.

La situación de unas 800 personas que viven en la calle genera inquietud en Maldonado de cara a la temporada turística

El objetivo es que se puedan adquirir habilidades "que tienen que ver con el trabajo " y "la convivencia ", explicó el ministro.

El secretario de Estado también fue consultado sobre si los terrenos donde se desarrolla el proyecto son del Mides. "Tenemos distintas variantes, desde alquileres a comodatos de otras instituciones. Estamos trabajando fuerte con otras instituciones del Estado en esto", respondió.

Este proyecto ya se había anunciado en abril como parte de un paquete de medidas para generar un "cambio de modelo en atención de personas en situación de calle", según detalló Presidencia de la República.

Personas en situación de calle en Maldonado

Se estima que el 70% de los que viven en situación de calle en Maldonado tienen problema de consumo de drogas. Foto: Leonardo Carreño

Desde febrero hasta finales de setiembre, la Policía realizó 2.463 intervenciones de gente en situación de calle en Maldonado y Punta del Este. En algunos casos las intervenciones se repitieron sobre la misma persona.

En esos operativos se identificó a 809 personas; 711 contabilizadas desde que entró en vigencia la alerta roja. La mayoría de quienes se encuentran en la calle están en Punta del Este y Maldonado, informó El Observador.

En lugares como Aiguá o Solís casi no hay gente viviendo a la intemperie, aunque en San Carlos o Piriápolis también se llevaron adelante intervenciones.

No obstante, las autoridades advierten que, de cara a la temporada, en particular en Punta del Este y Maldonado, el número va a crecer, como ocurre en cada verano. Además, la mejora del clima lleva a que muchas personas que hoy duermen en refugios se instalen en dunas o espacios públicos. Por otra parte, los cupos de los centros de acogida disminuyen a partir de noviembre así que hay menos lugares para quienes concurren a esos puntos.