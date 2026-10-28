Conmebol rechazó el recurso de Flamengo contra Estudiantes de La Plata por la inclusión de Marcos Rojo en la Copa Libertadores

La Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) puso punto final a la controversia que mantuvo en vilo al fútbol sudamericano durante los últimos días y confirmó formalmente a Estudiantes de La Plata como finalista de la Copa Libertadores 2026.

El organismo desestimó de manera íntegra la protesta interpuesta por Flamengo, que denunciaba la supuesta alineación indebida del defensor Marcos Rojo en el cruce de semifinales disputado el pasado 22 de octubre.

La institución albirroja fue la primera en dar a conocer el veredicto oficial mediante sus canales de comunicación institucionales: "El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares", anunció la entidad pincharrata tras ser notificada por las autoridades de Luque.

Por su parte, el tribunal de disciplina de Conmebol emitió su resolución confirmando el rechazo total del petitorio de Flamengoy dejando sin efecto el pedido de medidas cautelares.

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En el documento notificado a las partes, se precisó además que la escuadra de Río de Janeiro dispone de un plazo reglamentario de siete días para recurrir ante la Cámara de Apelaciones si decide insistir por la vía administrativa.

La postura del club carioca había desatado una fuerte controversia en el ámbito regional, cosechando duras críticas tanto del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, como desde el propio fútbol brasileño, donde figuras de Palmeiras calificaron de improcedente el intento de revertir en los escritorios lo sucedido en el campo.

De esta manera, el equipo de La Plata ratifica su clasificación a la gran final del certamen internacional.