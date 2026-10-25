Escándalo en la Copa Libertadores: tras la derrota en la semifinal, Flamengo detalló el caso Marcos Rojo y exige una decisión del TAS antes de la final

La épica clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores 2026, sellada el último jueves en el mítico Estadio Maracaná gracias a una actuación histórica del uruguayo Fernando Muslera -quien contuvo tres penales en la tanda y fue el gran baluarte del equipo conducido tácticamente por Alexander "Cacique" Medina-, ante Flamengo, sumó un nuevo capítulo de máxima tensión institucional fuera del terreno de juego.

Este sábado, a través de sus canales oficiales, Flamengo emitió un extenso y contundente comunicado en el que aclaró su posición respecto a la inclusión de Marcos Rojo por parte del conjunto pincharrata y confirmó que presentó formalmente un reclamo ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), aguardando con urgencia el dictamen definitivo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

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El Club de Regatas do Flamengo aclara que no ha iniciado ningún procedimiento relativo al registro del atleta Marcos Rojo por el Club Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores 2026.

El 9 de octubre, el Estudiantes solicitó a la Conmebol la inclusión del atleta en su lista para la semifinal, en sustitución de un jugador lesionado. El período de inscripciones ("ventana de transferencias") en Argentina había finalizado el 2 de setiembre, y el atleta había disputado partidos oficiales por Racing hasta el 27 de setiembre. La Conmebol, organizadora de la competición, que siempre ha velado con rigor por el cumplimiento de sus reglamentos y por la integridad de sus torneos, analizó la solicitud y consultó a la FIFA. La FIFA aclaró que sus normas sobre períodos de inscripción son de aplicación obligatoria también en las transferencias nacionales y no admiten excepciones más allá de las previstas en su reglamento", comienza explicando el club carioca.

Muslera y De Arrascaeta en la definición por penales Foto: AFP

Y prosigue: "Con base en ello, la Conmebol rechazó la sustitución el 14 de octubre y mantuvo el rechazo el 15 de octubre, es decir, antes del partido de vuelta de la semifinal. Estas normas son de observancia obligatoria por todas las asociaciones y conocidas y aceptadas por todos los clubes al inscribirse en el torneo. Flamengo no participó en ninguna de estas etapas".

"Inconforme, Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) e indicó a Flamengo, su adversario en la semifinal, como parte en el proceso. Fue así que, el 16 de octubre, Flamengo fue convocado al caso. El 21 de octubre, el TAS autorizó provisionalmente la participación del atleta, pero denegó la solicitud d Estudiantes para apartar las consecuencias deportivas y disciplinarias que puedan derivar de la decisión final. Los riesgos de esta elección quedaron a cargo del club argentino y del jugador", añade el comunicado.

A la vez que continúa: "Convocado a integrar un proceso que no inició, Flamengo actuó únicamente para preservar sus derechos. Antes del partido semifinal, informó al TAS, en una manifestación también comunicada al Estudiantes, que, si el atleta era alineado, presentaría la reclamación prevista en el reglamento. El club argentino, por lo tanto, entró al campo consciente de esa consecuencia, además de la advertencia ya hecha por el propio TAS. Tras el partido, Flamengo presentó la reclamación dentro del plazo, en los términos del artículo 24.1.b del Código Disciplinario de la Conmebol, y solicitó que el caso se decida antes de la final de la competición".

Estudiantes de La Plata

"Por lo tanto: (i) antes del partido de vuelta de la semifinal, la Conmebol, tras consultar a la FIFA, denegó en dos ocasiones la solicitud de Estudiantes para inscribir al atleta; (ii) fue Estudiantes el que recurrió al TAS para obtener la liberación del atleta, incluyendo a Flamengo como parte en el proceso; y, (iii) antes del partido, el TAS denegó a Estudiantes la pretendida garantía de que la alineación del atleta no traería consecuencias deportivas y disciplinarias".

"No se trata de buscar un resultado fuera del campo. Se trata de garantizar que las normas de una competición internacional valgan por igual para todos los clubes, de todos los países. Flamengo reitera su profundo respeto al TAS y a la Conmebol, instituciones cuya actuación es esencial para la integridad, la seguridad jurídica y el equilibrio del fútbol internacional, así como a Estudiantes, club de reconocida tradición. Confiado en la conducción responsable y criteriosa del proceso por parte de la Conmebol, Flamengo aguardará con serenidad la decisión final y la acogerá con el respeto institucional que siempre ha guiado su actuación y que espera de todos los participantes".

Con las cartas sobre la mesa y los plazos corriendo, el desenlace de la semifinal continental queda ahora supeditado a lo que resuelvan las autoridades disciplinarias antes de la gran definición del certamen.

Aquí se puede ver el posteo de Flamengo: