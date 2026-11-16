El gobierno de Venezuela rechazó las recientes afirmaciones del presidente Yamandú Orsi calificándolas de "injerencistas". La respuesta diplomática surge luego de que el mandatario uruguayo condicionara un eventual reconocimiento de la administración de Delcy Rodríguez a la presentación de una hoja de ruta hacia " elecciones libres y transparentes " en el país caribeño.

A través de un mensaje público, el recientemente designado canciller venezolano Oliver Blanco desestimó los comentarios de Orsi y reafirmó que "el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos" .

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela sugirió que "la agenda de un Presidente debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país".

Venezuela desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos. El respeto mutuo, la igualdad soberana…

Asimismo, el canciller subrayó que " el respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación" entre ambas naciones constituyen las bases para construir un diálogo constructivo que aporte a la paz, la estabilidad y la integración de América Latina, asegurando que Venezuela continuará avanzando en sus asuntos "en pleno apego a la voluntad de su pueblo".

Las declaraciones que detonaron el cruce diplomático

El intercambio se originó a raíz de los dichos de Yamandú Orsi este lunes ante la prensa en Madrid, en el marco de su participación en el foro Nueva Economía. Allí, el presidente uruguayo fijó la postura de su gobierno frente a la crisis política venezolana.

"Hasta que no haya elecciones libres, yo ahí no puedo reconocer un régimen republicano democrático como a mí me gusta que ocurra, pero eso no quiere decir que no tengamos relaciones", expresó Orsi.

El mandatario señaló que espera que Delcy Rodríguez plantee un proceso claro que culmine en comicios transparentes para poder restablecer plenamente los vínculos con la región. "Dure lo que dure, pero no soy quién para juzgar porque yo no tengo el democratómetro en el bolsillo y el que se crea que tiene, hay que desconfiar", indicó.

"Si lo que el Gobierno actual de Venezuela establece a partir de la autoridad que tiene, sin duda real, Delcy, si establece una hoja de ruta, ahí podemos dar un salto incluso en nuestra gestualidad", señaló.

Orsi, quien recordó que durante la campaña electoral ya había advertido que "Venezuela no funcionaba como una democracia", reiteró sus reparos sobre los últimos comicios: "Yo tampoco soy de los que dicen que el presidente o la presidenta es esta. Yo creo que si las elecciones no fueron transparentes, no puedo decir quién fue presidente". En la misma línea, apuntó que la oposición venezolana también "cometió errores varias veces", aunque destacó a María Corina Machado como una de las "referentes centrales" para una eventual transición, aclarando que debe haber espacio para otros líderes opositores.