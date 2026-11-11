Sturla dijo que la visita de León XIV a Uruguay "rebasó al mundo católico": 200.000 personas participaron de las actividades

La visita del papa León XIV a Uruguay “rebasa el mundo católico” . Así lo afirmó el cardenal Daniel Sturla este miércoles, durante una conferencia de prensa en la que la Iglesia católica hizo un balance de los tres días que el pontífice permaneció en el país.

“Obviamente, la visita rebasa el mundo católico. La visita fue al Uruguay, el Uruguay le respondió al papa: desde el gobierno a los ciudadanos”, expresó Sturla, quien destacó la recepción que tuvo León XIV en las distintas actividades y en los recorridos por el país.

El cardenal señaló que Uruguay suele aparecer en la prensa internacional asociado a su condición de país laico, con un alto nivel de secularización y una proporción reducida de católicos. Sin embargo, consideró que la respuesta de la población fue “magnífica”.

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“ El papa se fue feliz, contento; realmente estaba muy feliz de la experiencia uruguaya. Comenzó por este país, él sabía los desafíos ”, sostuvo.

Sturla contó que pudo acompañar al pontífice en algunos de sus recorridos y que, en otras ocasiones, estuvo antes o después del vehículo papal. En todos esos trayectos, dijo, encontró a personas que se acercaban a las calles y rutas para saludarlo. “La gente en las rutas, en las calles, feliz, alegre, contenta y expresando esa alegría”, describió.

Por su parte, el padre Sebastián Pinazzo, coordinador de la visita, estimó que cerca de 200.000 personas participaron de las distintas actividades y encuentros. Esa cifra "hay que casi duplicarla", según explicó, si se suma a los uruguayos que salieron al encuentro del papa en las calles y las rutas por las que pasó durante sus traslados.

El sacerdote consideró que los encuentros permitieron ver "el rostro joven de la Iglesia". Sobre esto, dijo: "Creo que pocas oportunidades en las últimas décadas hemos tenido de ver ese rostro joven de la Iglesia, que está allí, porque todos los jóvenes que estaban son de nuestras comunidades, pero que, quizás dispersos, pasan desapercibidos. Pero tuvimos la posibilidad, como de ver, esa fuerza joven de la Iglesia, esa vitalidad de la Iglesia, bueno, toda reunida".

Consultado sobre si la visita de León XIV puede acercar a más gente a la Iglesia, Pinazzo respondió que sí, pero que "no tanto por los números fríos". También agregó que recibieron testimonios de personas a las que la experiencia les reavivó la fe, despertó nuevamente su búsqueda de Dios o ayudó a sanar desencuentros que habían tenido con la institución.

"Creo que sí, no tanto por los números fríos, sino por los testimonios, ¿no?, esos que nos llegan de personas, rostros concretos, que por ahí nos comparten justamente cómo esto ha reavivado su fe, su deseo de la búsqueda de Dios, ha sanado por ahí también heridas o desencuentros que las personas puedan haber tenido en su vida con la Iglesia. Eso, seguramente, es un primer paso, que es nuestra tarea, también, poder acompañar estos procesos que se han despertado", explicó.

Durante la conferencia, Sturla también destacó el trabajo de los 3.800 voluntarios que participaron de la organización y sostuvo que el espíritu que predominó fue el de la alegría y la colaboración.

De "caja cero" al punto de equilibrio: la organización cubrió los costos de la visita y destinará el excedente a obras socioeducativas

En el plano económico, Pinazzo detalló que la planificación del evento partió de una situación de "caja cero". Según explicó, cubrir los gastos representa "una muy buena noticia" .

Para ilustrar la magnitud del desafío financiero, Pinazzo recordó el caso de la visita de San Juan Pablo II a la diócesis argentina de Paraná, donde la comitiva papal le relató que debieron afrontar gastos hasta "12 años" después de la visita. En contraste, destacó la colaboración ciudadana en Uruguay: "Estamos seguros que muchos han colaborado no motivados desde la fe, sino reconociendo la importancia de este acontecimiento para nuestro país".

Asimismo, el sacerdote informó que aún resta comercializar "la mitad de las rifas", las cuales continuarán a la venta hasta el 8 de diciembre, fecha en que se realizará el sorteo oficial. Pinazzo asumió el compromiso de que "todo lo que exceda los gastos finales de la visita" tendrá un destino específico: será volcado a la creación de un "legado social o socioeducativo del papa León" en el país, en un proyecto que será definido por los obispos de la Conferencia Episcopal Uruguaya con el acuerdo de la Santa Sede.