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EN VIVO Giorgian de Arrascaeta y Maxi Araújo analizan el amistoso que la selección uruguaya de Diego Forlán jugará ante Argentina el viernes

La selección uruguaya, que en forma interina dirige Diego Forlán, jugará el viernes a la hora 20 frente a Argentina en La Bombonera en la antepenúltima presentación de los celestes en este 2026

11 de noviembre 2026 - 14:51hs
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EN VIVO

Giorgian de Arrascaeta y Maximiliano Araújo responden en conferencia de prensa previo al partido que la selección uruguaya que dirige Diego Forlán enfrentará a Argentina el próximo viernes a la hora 20 en La Bombonera.

Seguí en vivo la presencia de los futbolistas en el Complejo de la AUF:

La conferencia de De Arrascaeta y Maxi Araújo en vivo

Maxi Araújo sobre el vínculo con los hinchas

"Se perdió el feeling con la gente por los resultados. Siempre que eso sucede, se siente como grupo y empieza a salir alguna cosa en la prensa y no siempre son reales. Eso crea un conflicto que nos hace parecer más alejados y ahora es una chance para empezar de nuevo con la ilusión que tiene este grupo con el técnico que es la mejor".

Llegan De Arrascaeta y Maxi Araújo a la sala de conferencias

El 10 de Flamengo y el extremo izquierdo de Sporting de Portugal se acomodan para iniciar la conferencia de prensa en el Complejo de la AUF.

Cuándo juegan Uruguay vs Argentina en la fecha FIFA de noviembre

Las selecciones de Uruguay y de Argentina se enfrentarán este viernes 13 de noviembre a la hora 20 en La Bombonera, en Buenos Aires.

El partido se podrá ver en todos los cables y por streaming a través de AUFTV.

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