Giorgian de Arrascaeta y Maximiliano Araújo responden en conferencia de prensa previo al partido que la selección uruguaya que dirige Diego Forlán enfrentará a Argentina el próximo viernes a la hora 20 en La Bombonera.
EN VIVO Giorgian de Arrascaeta y Maxi Araújo analizan el amistoso que la selección uruguaya de Diego Forlán jugará ante Argentina el viernes
La selección uruguaya, que en forma interina dirige Diego Forlán, jugará el viernes a la hora 20 frente a Argentina en La Bombonera en la antepenúltima presentación de los celestes en este 2026