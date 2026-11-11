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"Ya van a ver": la divertida broma entre los capitanes de Uruguay, Federico Valverde y José María Giménez, con Rodrigo Zalazar en la previa al clásico ante Argentina

Los dos referentes de la selección uruguaya tuvieron un momento distendido en la práctica del Complejo Celeste y le hicieron sentir el rigor al volante de Sporting Lisboa

11 de noviembre de 2026 14:20 hs
Rodrigo Zalazar parece obligado a hacer flexiones por José María Giménez, mientras Federico Valverde le habla, en la práctica distendida de la selección uruguaya

Rodrigo Zalazar parece obligado a hacer flexiones por José María Giménez, mientras Federico Valverde le habla, en la práctica distendida de la selección uruguaya

El ambiente en la selección uruguaya que conduce Diego Forlán no podría ser mejor. A pocas horas de cruzar el charco para afrontar un duelo de máxima exigencia frente a Argentina de Lionel Scaloni, el plantel celeste dejó en claro que la concentración y la intensidad no están reñidas con el buen humor dentro del Complejo Uruguay Celeste.

El encargado de reflejar la intimidad del grupo fue Rodrigo Zalazar, quien compartió en su cuenta de Instagram una divertida secuencia ocurrida durante uno de los últimos entrenamientos previos al viaje a Buenos Aires.

En la imagen se aprecia un momento de pura complicidad con dos de los máximos referentes y capitanes del seleccionado: José María Giménez y Federico Valverde.

Lo que sucedió entre los tres jugadores de la selección uruguaya

En la fotografía se observa a José María Giménez tomándolo del chaleco a Rodrigo Zalazar, en una postura cómica que simulaba una exigencia de "castigo" físico con flexiones de brazos en el césped.

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A su lado, Federico Valverde, agachado y sonriente, le decía algo al volante mientras este cumplía la orden entre risas.

"Ya van a ver...", escribió Zalazar con tono de revancha y un emoji de risas, arrobando a los dos futbolistas. La réplica de Giménez no tardó en llegar: "¡Qué tardecita!", aportó el zaguero para cerrar el intercambio que rápidamente se viralizó entre los fanáticos celestes.

El posteo de Rodrigo Zalazar para Federico Valverde y Jos&eacute; Mar&iacute;a Gim&eacute;nez

El posteo de Rodrigo Zalazar para Federico Valverde y José María Giménez

La anécdota distendida sirve para descomprimir tensiones antes de una parada brava. Uruguay se medirá este viernes a la hora 20 ante Argentina en La Bombonera, en el marco del primero de los compromisos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.

Con un grupo unido, respaldo entre referentes y jóvenes alternativas, el elenco comandado por Diego Forlán afina detalles futbolísticos con el ánimo por las nubes, buscando dar el golpe en territorio argentino tras una semana cargada de trabajo y, como quedó a la vista, también de compañerismo.

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