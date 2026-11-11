Uruguay busca consolidarse como hub tecnológico regional y mostró su potencial en una de las principales ferias de innovación del mundo

Uruguay reforzó su apuesta por posicionarse como una plataforma regional de negocios, tecnología e innovación con su participación en Smart City Expo World Congress 2026 , uno de los principales encuentros mundiales sobre ciudades inteligentes y transformación urbana, que se desarrolló del 3 al 5 de noviembre en Barcelona.

La presencia uruguaya tuvo una particularidad. Por primera vez en la historia reciente, el país contó con un pabellón propio en este encuentro internacional , un espacio que reunió a más de 60 representantes de instituciones públicas, organismos y empresas privadas para presentar soluciones tecnológicas, intercambiar experiencias y generar vínculos con potenciales socios y clientes de distintos mercados.

La iniciativa fue organizada y coordinada por ITC, empresa del Grupo ANTEL especializada en integración e implementación de soluciones tecnológicas, y contó con ANTEL, ITC, Uruguay Innova y Uruguay XXI como principales patrocinadores.

Más allá de exhibir los desarrollos del ecosistema tecnológico nacional, la participación tuvo un objetivo estratégico. Uruguay se presentó como un lugar desde el cual las empresas internacionales podrían desarrollar operaciones, implementar soluciones y proyectar sus negocios hacia el resto de América Latina.

Un pabellón para mostrar las capacidades de Uruguay

Para Alejandro Lemos, gerente general de ITC, la presencia en Barcelona representó una oportunidad para reunir a los distintos actores del ecosistema tecnológico uruguayo y acercarlos a referentes internacionales.

"Es una gran responsabilidad. Tener a Uruguay como pabellón en este evento tan importante a nivel global nos llena de orgullo", señaló durante el encuentro. También destacó que el espacio funcionó como un punto de encuentro para empresas uruguayas y extranjeras, con el objetivo de acercar capacidades y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Lemos remarcó que la iniciativa fue posible gracias a la articulación entre los distintos socios y organizaciones participantes. En ese sentido, consideró que la presencia conjunta permitió mostrar una imagen más amplia de las capacidades del país y fortalecer su proyección internacional.

Desde ITC, el trabajo apuntó precisamente a conectar esas capacidades con las necesidades de los organismos públicos y las oportunidades que surgían en el exterior. Pablo Oliva, consultor sénior de la compañía, explicó que la empresa cumplió un papel de articulador y facilitador tecnológico, a partir de una trayectoria de 26 años de trabajo en el sector público.

Durante ese período, ITC desarrolló más de 700 proyectos, en su mayoría vinculados con tecnología. Esa experiencia comprende desde el apoyo en la definición de estrategias de digitalización hasta la incorporación de herramientas y la coordinación entre empresas del sector.

"Tratamos de brindar toda nuestra experiencia y las capacidades que venimos desarrollando y generando durante 26 años", explicó Oliva. Según indicó, el desafío consistió en integrar los distintos componentes del ecosistema para que las soluciones tecnológicas pudieran convertirse en proyectos concretos.

En la misma línea, Mónica Gerosa, gerente comercial de ITC, destacó el vínculo de la compañía con el sector público y su trabajo junto a diferentes socios tecnológicos. La empresa identifica las necesidades de sus clientes y articula con distintos partners para acercarles soluciones desarrolladas tanto en Uruguay como en otros mercados.

Uruguay como plataforma para desarrollar y expandir negocios

Uno de los principales mensajes que el país transmitió en Barcelona fue su potencial como hub regional. La estabilidad institucional, la seguridad jurídica, el talento especializado y la infraestructura de conectividad aparecieron entre los atributos que Uruguay presentó para atraer inversiones y facilitar la instalación de empresas internacionales.

Martín Mercado, vicedirector de Uruguay XXI, mencionó la importancia de mostrar esas capacidades en un encuentro de alcance global y puso el foco en el desarrollo de la industria tecnológica nacional.

"Uruguay es el principal productor y vendedor de software de Sudamérica, ese no es un dato menor", afirmó.

Para Mercado, la participación representó una de las principales ventanas para promocionar los productos y servicios uruguayos en Europa. También subrayó la dimensión de la delegación, integrada por representantes de distintos niveles de gobierno, instituciones y empresas privadas, cuyo trabajo de preparación había comenzado varios meses antes del evento.

El objetivo fue que esa visibilidad se tradujera en oportunidades comerciales. La propuesta contempló tanto la posibilidad de que empresas extranjeras establecieran en Uruguay una base desde la cual operar en la región como la implementación de soluciones tecnológicas en el país, que luego pudieran adaptarse y escalar hacia otros mercados latinoamericanos.

Álvaro Brunini, presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), coincidió en que Uruguay reúne condiciones para avanzar en esa dirección. Según indicó, a la estabilidad política e institucional que históricamente caracterizó al país se sumó el desarrollo de capacidades tecnológicas, el impulso a la investigación y la innovación y el crecimiento del sector privado vinculado a la tecnología.

"Estamos en excelentes condiciones de convertirnos en un hub no solo de negocios sino también de innovación para empresas del exterior", sostuvo Brunini. Como ejemplo, mencionó las posibilidades para compañías europeas interesadas en instalarse en Uruguay y expandir sus operaciones hacia América Latina.

La articulación como motor del ecosistema de innovación

La presencia uruguaya también permitió mostrar que el desarrollo tecnológico requiere coordinación entre instituciones, organismos públicos, empresas y agencias especializadas.

Bruno Gilli, director de Uruguay Innova, señaló que el sistema de innovación nacional se está fortaleciendo mediante una política pública que articula a Presidencia de la República, distintos ministerios y organismos vinculados con la investigación, el financiamiento y la internacionalización empresarial.

En ese esquema, destacó la importancia de coordinar las capacidades de las distintas instituciones para acompañar a las empresas desde las primeras etapas de una idea hasta su transformación en proyectos y modelos de negocio con potencial exportador.

Esa lógica de cooperación también se reflejó en el pabellón de Barcelona, donde convivieron organismos públicos y empresas privadas con diferentes especialidades y experiencias.

Conectividad e infraestructura para las ciudades inteligentes

Otro de los ejes de la participación uruguaya fue la infraestructura tecnológica necesaria para avanzar en la transformación digital de las ciudades. En ese escenario, ANTEL tuvo un papel central a partir de sus capacidades de conectividad y transmisión de datos.

Daniel Fuentes, subgerente general de Operaciones de ANTEL, mencionó que el desarrollo de ciudades inteligentes depende de contar con redes capaces de procesar y transmitir grandes volúmenes de información con rapidez.

La conectividad constituye así una de las bases para implementar tecnologías vinculadas con inteligencia artificial, movilidad, monitoreo urbano, gestión energética y servicios digitales.

En esa misma línea, UTE también formó parte del encuentro para presentar las capacidades energéticas y tecnológicas de Uruguay ante potenciales inversores y referentes internacionales. La delegación estuvo encabezada por su vicepresidente, Roberto Bentancor, quien destacó las fortalezas del país, entre ellas una matriz eléctrica casi 100 % renovable, una red inteligente digitalizada y las condiciones para impulsar proyectos de gran porte, como la instalación de centros de datos internacionales.

Durante las jornadas, Bentancor integró la grilla de expositores junto a Juan Patrone, Gonzalo López y Diego Bentancur, quienes presentaron los avances del país en infraestructura digital y sostenibilidad energética. La participación permitió poner en valor el potencial de Uruguay para atraer inversiones vinculadas con el desarrollo tecnológico y proyectar sus capacidades en el escenario internacional.

A su vez, el Pabellón de Uruguay desarrolló una agenda de presentaciones, workshops, reuniones institucionales y encuentros de negocios. Los temas incluyeron inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, conectividad, transformación digital, energía y soluciones para ciudades inteligentes.

Entre las instituciones y empresas participantes estuvieron ANTEL, ITC, Uruguay Innova, Uruguay XXI, ANII, CIEMSA, T2Parking, UTE, Pyxis, Commandline, Accesa, Domus Global, Arnaldo C. Castro, APHLEX BPO, Reimpulso, Sisinfo, Starcenter y Godoworks.

La participación en Smart City Expo World Congress 2026 representó una oportunidad para que Uruguay exhibiera sus capacidades tecnológicas ante referentes internacionales, pero también para avanzar en una agenda de contactos y alianzas que permitiera transformar esa visibilidad en nuevos proyectos. La apuesta fue posicionar al país no solo como desarrollador de tecnología, sino también como una plataforma desde la cual innovar, implementar soluciones y crecer en América Latina.