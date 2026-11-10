Revelan "un secreto" de la sombra de la Torre de los Homenajes del Estadio Centenario

Solo dos días al año, el 19 de abril y el 25 de agosto , cerca de las 9 de la mañana, la sombra de la Torre de los Homenajes cae exactamente sobre la mitad de la cancha del Estadio Centenario y su punta llega justo al óvalo que define las tribunas. El hallazgo es de Daniel Thul, que lo detectó inspeccionando un modelo 3D del estadio .

Thul publicó la curiosidad en un hilo en redes sociales con renders del Centenario. Las dos fechas coinciden con dos fechas patrias: la del Desembarco de los 33 Orientales y la de la Declaratoria de la Independencia .

Según explica Thul, por su implantación y orientación, la torre proyecta sobre el estadio una sombra que funciona como un gran reloj de sol . Todos los días del año, a distintas horas de la mañana, el sol se alinea con el eje menor del estadio y la sombra sigue esa dirección.

La sombra de la Torre de los homenajes parece guardar un secreto. . Inspeccionando el modelo 3D del Estadio Centenario descubrí una curiosidad que me parece increíble. Va hilo pic.twitter.com/mkN6qcA82b

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Lo que cambia según la estación es hasta dónde llega. En verano, con el sol más alto, la sombra de la torre apenas se proyecta sobre la tribuna . En invierno, con el sol más bajo, la sombra de la propia tribuna cubre todo .

Para que la sombra quede alineada con la mitad de la cancha tienen que darse dos condiciones a la vez. La primera es que la dirección horizontal del Sol, es decir, el punto del horizonte desde el que llega la luz, esté a unos 60 grados, alineada con el eje de la cancha.

La segunda es que su elevación, o sea la altura del Sol sobre el horizonte, ronde los 20 grados. Según el modelo de Thul, esa combinación se da únicamente esos dos días, cerca de las 9 de la mañana. Por eso habla de dos días “gemelos”.

Cómo lo hizo: un modelo del Centenario de 1930

Thul trabajó con un programa BIM, un tipo de software que se usa para diseñar y modelar edificios en 3D, donde tiene modelado el Estadio Centenario de 1930. Ese programa permite hacer simulaciones de asoleamiento: se indica la ubicación y la orientación del edificio, entre otros datos, y se puede ver cómo le llega el sol.

“Para un día determinado que le determines, coloca el sol en la ubicación exacta”, explicó a El Observador. El programa, según contó, muestra la sombra exactamente donde cae en la fecha indicada. “Es una herramienta de diseño muy potente”, dijo.

Un hallazgo que empezó con la visita del papa

Thul dijo a El Observador que se trató de “un hecho absolutamente fortuito”. Todo arrancó con la visita del papa al estadio. A raíz de eso empezó a buscar renders aéreos del Centenario que tenía guardados, en los que se veía la sombra proyectada sobre la cancha, porque tiene forma de cruz.

“Y ahí fue que me vino a la mente que tal vez esa sombra tenía un significado”, contó. A partir de esa idea empezó a probar con diferentes fechas en las que la sombra se alineara con la mitad de la cancha.

En concreto, buscó fechas que tuvieran cierta relevancia. Así encontró el 19 de abril y el 25 de agosto.