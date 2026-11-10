A los 29 años, Ignacio De Arruabarrena tuvo el premio a la constancia y disfruta de su primera vez con Uruguay tras destacarse en Europa

A los 29 años, la perseverancia le dio su recompensa a Ignacio De Arruabarrena . El arquero recibió su primera convocatoria a la selección uruguaya mayor de la mano de Diego Forlán, integrando la nómina para la doble fecha FIFA de noviembre, donde la celeste visitará a Argentina el viernes 13 en La Bombonera y recibirá a República Dominicana el martes 17 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

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Para muchos, la citación resulta tardía considerando el rendimiento sostenido que venía mostrando en el exterior.

El futbolista ya había jugado y defendido a Uruguay en el Preolímpico sub 23 de Colombia, pero nunca había entrenado con el combinado mayor en el Complejo Uruguay Celeste.

Actualmente, De Arruabarrena es el único arquero uruguayo con rodaje indiscutido y regularidad en el fútbol europeo.

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Los números de su actual campaña avalan el llamado: acumula 12 compromisos disputados bajo los tres palos del elenco luso y logró mantener su valla invicta en seis ocasiones -en un club que no es de los grandes-, un 50% de efectividad defensiva que explica por qué su nombre terminó imponiéndose en la consideración de Diego Forlán.

En un puesto donde la experiencia y el ritmo competitivo son determinantes, De Arruabarrena llega en su punto de madurez justa.

Su incorporación le brinda a la celeste una alternativa de absoluta confianza y garantías para afrontar dos compromisos de alta exigencia.