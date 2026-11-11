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Aguinaldo de diciembre 2026 en Uruguay: cuándo se cobra, cómo calcularlo y quiénes pueden recibir menos dinero

Qué ingresos se tienen en cuenta para calcular el aguinaldo y cómo afectan el seguro de paro y las licencias

11 de noviembre de 2026 8:05 hs
Plata, billetes, billete de dos mil pesos Uruguay.jpg
Mariana SUAREZ / AFP

Con la llegada de diciembre, los trabajadores uruguayos se preparan para cobrar la segunda cuota del aguinaldo 2026, también conocido como sueldo anual complementario. El pago corresponde a las remuneraciones generadas durante el segundo semestre del año, aunque no todos los empleados recibirán el mismo monto que en junio.

Para los trabajadores del sector privado, el aguinaldo deberá pagarse antes del 20 de diciembre de 2026, según informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En el caso de los funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo deberá establecer la fecha mediante un decreto.

El monto depende de las remuneraciones percibidas por cada trabajador entre el 1° de junio y el 30 de noviembre. Sin embargo, existen situaciones que pueden modificar el cálculo, como haber estado en seguro de paro o haber utilizado una licencia por maternidad o paternidad.

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Cómo calcular el aguinaldo de diciembre de 2026

Para conocer cuánto corresponde cobrar, el trabajador debe sumar las remuneraciones nominales computables generadas entre junio y noviembre y dividir el resultado entre 12.

Por ejemplo, una persona que haya cobrado $ 50.000 nominales mensuales durante los seis meses del período tendrá un aguinaldo nominal de $ 25.000.

Al igual que con el salario habitual, al aguinaldo se le aplican los descuentos legales correspondientes, entre ellos los aportes jubilatorios y al Fonasa.

Quiénes pueden cobrar menos aguinaldo en diciembre

Una de las situaciones que puede reducir el monto abonado por la empresa es haber estado en seguro de paro durante parte del semestre.

Esto se debe a que el subsidio por desempleo que paga el Banco de Previsión Social (BPS) no constituye una remuneración abonada por el empleador y, por lo tanto, no se incorpora al cálculo del aguinaldo de la empresa.

También pueden existir diferencias en los casos de trabajadores que hayan utilizado licencias por maternidad o paternidad cubiertas por subsidios del BPS. Durante esos períodos, las prestaciones se rigen por sus propias reglas y no se computan como salarios pagados por la empresa.

Qué ingresos se incluyen en el aguinaldo

El aguinaldo se calcula sobre las remuneraciones salariales computables del período correspondiente. No se incluyen beneficios en especie como los tickets de alimentación.

El sueldo anual complementario fue establecido en Uruguay por la Ley N° 12.840, de diciembre de 1960. Originalmente se abonaba en un único pago anual, pero desde 1976 se divide en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre.

De esta manera, el próximo pago completará el aguinaldo correspondiente a 2026, aunque el importe dependerá de la situación laboral y las remuneraciones de cada trabajador.

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