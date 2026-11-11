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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 11 de noviembre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Minas, Carmelo, Rivera, Barra de Carrasco, Montevideo, Soriano y Durazno.

11 de noviembre de 2026 8:02 hs
OSE

OSE

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Minas, Carmelo, Rivera, Barra de Carrasco, Montevideo, Soriano y Durazno.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 11 de noviembre

CANELONES: afectación del normal suministro de agua potable

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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy martes 10 de noviembre

  • Zona afectada: Shangrilá, Barra de Carrasco y Paso Carrasco | Zona comprendida entre Santiago Calcagno, Ing Luis Giannattasio y Carlos Racine
  • Desde: 11/11/2026 - 22:00 - Hasta: 12/11/2026 - 07:00
  • Motivo: mejora de red

EGAÑA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Egaña
  • Desde: 11/11/2026 - 13:00 - Hasta: 11/11/2026 - 14:00
  • Motivo: Lavado de tanques

RISSO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: localidad de Risso
  • Desde: 11/11/2026 - 11:30 - Hasta: 11/11/2026 - 12:30
  • Motivo: Lavado de tanques

SANTA MONICA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Balneario Santa Mónica
  • Desde: 11/11/2026 - 08:30 - Hasta: 11/11/2026 - 13:00
  • Motivo: mejora de red

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: zona comprendida entre Asamblea, Hipólito Yrigoyen, Rbla. República de Chile, Ambrosio Velazco y Pérez Gomar
  • Desde: 11/11/2026 - 08:30 - Hasta: 11/11/2026 - 13:00
  • Motivo: mejora de red

MINAS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Avda. Artigas, Lasarte, Loedel , Ciudad de Aiguá y Estévez
  • Desde: 11/11/2026 - 08:00 - Hasta: 11/11/2026 - 12:00
  • Motivo: mejora de red

RIVERA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrio Caqueiro
  • Desde: 11/11/2026 - 08:00 - Hasta: 11/11/2026 - 14:00
  • Motivo: lavado programado de Tanques

CARMELO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrio Lomas
  • Desde: 11/11/2026 - 08:00 - Hasta: 11/11/2026 - 12:00
  • Motivo: empalme - ampliación de red

DURAZNO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: zona sobre Brig Gral Manuel Oribe
  • Desde: 11/11/2026 - 07:30 - Hasta: 11/11/2026 - 11:30
  • Motivo: rotura de tubería

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