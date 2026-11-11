OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 11 de noviembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 11 de noviembre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Minas, Carmelo, Rivera, Barra de Carrasco, Montevideo, Soriano y Durazno.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 11 de noviembre
CANELONES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Shangrilá, Barra de Carrasco y Paso Carrasco | Zona comprendida entre Santiago Calcagno, Ing Luis Giannattasio y Carlos Racine
- Desde: 11/11/2026 - 22:00 - Hasta: 12/11/2026 - 07:00
- Motivo: mejora de red
EGAÑA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Egaña
- Desde: 11/11/2026 - 13:00 - Hasta: 11/11/2026 - 14:00
- Motivo: Lavado de tanques
RISSO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: localidad de Risso
- Desde: 11/11/2026 - 11:30 - Hasta: 11/11/2026 - 12:30
- Motivo: Lavado de tanques
SANTA MONICA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Balneario Santa Mónica
- Desde: 11/11/2026 - 08:30 - Hasta: 11/11/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Asamblea, Hipólito Yrigoyen, Rbla. República de Chile, Ambrosio Velazco y Pérez Gomar
- Desde: 11/11/2026 - 08:30 - Hasta: 11/11/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
MINAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Avda. Artigas, Lasarte, Loedel , Ciudad de Aiguá y Estévez
- Desde: 11/11/2026 - 08:00 - Hasta: 11/11/2026 - 12:00
- Motivo: mejora de red
RIVERA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Caqueiro
- Desde: 11/11/2026 - 08:00 - Hasta: 11/11/2026 - 14:00
- Motivo: lavado programado de Tanques
CARMELO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Lomas
- Desde: 11/11/2026 - 08:00 - Hasta: 11/11/2026 - 12:00
- Motivo: empalme - ampliación de red
DURAZNO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona sobre Brig Gral Manuel Oribe
- Desde: 11/11/2026 - 07:30 - Hasta: 11/11/2026 - 11:30
- Motivo: rotura de tubería